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每年於西班牙巴塞羅拿舉行的世界流動通訊展（MWC）都有不少新手機發表，今年也不例外，一眾手機廠商發表了多款手機，摺疊手機及拍攝能力依舊是來年手機的主打功能。

豎摺手機配大外熒幕

OPPO Find N2 Flip是旗下首部採用豎摺設計的摺疊手機，特别是擁有比同款手機大的3.26吋外熒幕，可查看通知及操作手機之用，也能用於自拍檢視。Find N2 Flip的主熒幕為6.8吋，採用了新一代水滴型鉸鏈設計，可讓熒幕調校不同的角度使用，官方稱能承受超過40萬次摺疊。手機也配有OPPO自家的MariSilicon X 影像晶片及Hasselblad聯合打造的手機影像系統，配合5,000萬像素主鏡頭能拍攝高品質的相片。

Leica加持影相高質

小米13系列分别有13 Lite、13及13 Pro，當中13 Pro用上Leica Vario-Summicron 1:19-2.2／14-75 ASPH相機系統，覆蓋14mm-75mm焦段，主鏡頭更用上Sony IMX989 1吋超大感光元件，能拍攝高品質影像，亦支援Dolby Vision影片攝錄，並擁有HyperOIS光學防震功能。此外，13 Pro配備6.36吋WQHD+ AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率，能呈現1,200nits亮度和1,900nits峰值亮度，支援Dolby Vision、HDR10+、HDR10、HLG顯示技術以及Dolby Atmos音效。

DXOMARK Camera分數最高

Honor Magic 5系列有兩款型號，當中以Magic 5 Pro最值得留意，手機配有三個5,000萬像素主鏡頭，分別是廣角、122°超廣角及潛望式長焦，最高提供100倍數碼變焦，是現時DXOMARK Camera分數最高的手機，擁有一流的攝影體驗。Magic 5 Pro的6.81吋LTPO熒幕也在DXOMARK屏幕測試排名中排首位，用上第二代熒幕聚光技術，擁有1800nits峰值亮度，更支援HDR10+、HDR Vivid、IMAX Enhanced及ZREAL技術。

旗下首款摺疊手機

Honor Magic Vs是部採用對摺設計的摺疊手機，擁有6.45吋外熒幕及90%屏佔比，主熒幕則為7.9吋。手機的鉸鏈設計可承受超過40萬次摺疊，更配備5,400萬像素IMX800主鏡頭，5,000萬像素超廣角和微距主鏡頭和800萬像素三倍光學變焦鏡頭。此外，Magic Vs用上Snapdragon 8.1處理器及5,000mAh電池，官方稱是目前市場中270克以下摺疊式智能手機中電池容量最大。

可自行維修的手機

Nokia在MWC前發表了三款手機，其中以G22最值得留意，這部手機在設計時就加入了可自行維修的意念，並與iFlixit合作提供維修用的工具、零件及指南，而這些維修工具及零件則需另行購買。G22整體規格屬於入門級，用上Unisoc T606處理器，配備128GB儲存及6.5吋熒幕，三個主鏡頭則是5,000萬像素、200萬像素景深與200萬像素微距。

比同款摺疊手機售價更抵

主打非洲市場的Tenco發表了Phantom V Fold摺疊手機，定價僅為1,099 美元，是同類摺疊手機中定價最低。Phantom V Fold採用MediaTek 天璣 9000+處理器，內置12GB記億體及UFS 3.1人儲存，外熒幕為6.42吋AMOLED；內熒幕則為7.85吋，兩個熒幕均支援120Hz刷新率，官方稱手機的鏈鉸可摺疊 20 萬次。此外，Phantom V Fold配備三個主鏡頭及內置5,000mAh電池，整體規格不俗。

以筆者所知，小米13系列及OPPO Find N2 Flip在文章刊登時已經接受預訂，代表了距離實際開售日期不遠，待推出後筆者會另文介紹。







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