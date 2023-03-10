加入最愛專欄 收藏文章

小米13系列在MWC發表後隨即在港推出，整個系列共有13 Pro、13和13 Lite三款，當中13 Pro為旗艦型號。13 Pro最大特色是小米與Leica聯手開發相機攝影系統，配合1吋感光元件鏡頭，攝影質素是目前最頂級的手機之一。

（圖片由作者提供）





13 Pro用上開孔式熒幕，上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機的6.73吋熒幕支援屏下指紋解鎖。（圖片由作者提供）

13 Pro採用3D 曲面陶瓷製造的機身，配備黑白兩色選擇。（圖片由作者提供）



用上Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH攝影系統，三個主鏡頭均是5,000萬像素。（圖片由作者提供）

13 Pro備有256GB及512GB型號，採用 3D 曲面陶瓷製造的機身，配備黑白兩色選擇，亦具備IP68防水防塵。機身機身設有雙揚聲器，支援Dolby Atmos音效，更擁有Corning Gorilla Glass Victus保護的6.73吋AMOLED熒幕，提供93.3% 屏佔比、3,200 x 1,400解像度、120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率，以及支援Dolby Vision、HDR10+、HDR10及HLG的HDR內容顯示，簡單來說就是擁有極高的視聽規格。

機頂設有紅外線埠，可作紅外線遙控器使用。（圖片由作者提供）





USB Type-C介面支援120W快速充電，跟機也附有120W充電器。（圖片由作者提供）

機身右側備有電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

13 Pro設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

13 Pro採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，配合12GB + 3GB記憶體之下，安兔兔測試分數有接近130萬，提供高效能表現。手機也內置4,820mAh電池，支援120W有線及50W無線快充，跟機也附有120W充電器，官方稱最快19分鐘便能為手機充滿電。最重要一點是，13 Pro不單支援5G上網外，更支援Wi-Fi 7連接，配合Wi-Fi 7路線器最高有5.8Gbps的連線速度。

攝力是13 Pro最大特色，用上Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH攝影系統， 由配備1吋IMX989感光元件23mm廣角主鏡頭、75mm長焦和14mm超廣角鏡頭組成，配合Xiaomi Imaging Engine及Xiaomi ProFocus技術，對焦速度快之餘亦能拍攝媲美專業相機質素的成像。

13 Pro可拍攝DNG格式的10-Bit RAW相片和Adobe 建立的顏色設定檔，兼支援Photoshop及Lightroom直接後期處理，亦加入了Leica經典及Leica生動攝影風格，以及Lecia濾鏡、Leica水印和Leica經典快門聲。攝錄功能方面，13 Pro能以Dolby Vision格式攝錄4K 60fps影片，配合HyperOIS影片穩定功能，攝錄影片的質素亦有高水準表現。

相機提供了Leica經典及Leica生動兩種攝影風格。（圖片由作者提供）





13 Pro能以Dolby Vision格式攝錄4K 60fps影片，令影片HDR效果更真實。（圖片由作者提供）

13 Pro採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試有接近13萬分，有高效能表現。（圖片由作者提供）



由於13 Pro的主鏡頭採用1吋IMX989感光元件的關係，因此在白天或晚上，均能拍攝畫質極高的相片。（圖片由作者提供）

總結

縱使售價不便宜，可是筆者覺得13 Pro無論軟硬件均屬頂級水準，尤其是攝影功能更是首屈一指，是小米頂峰之作。唯一要留意是13 Pro不支援外置記憶卡，因此平常用來當相機使用，就最好選擇512GB型號，避免儲存空間不足的問題。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/41/48 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素115°超廣角 + 5,000萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,820mAh鋰電池

體積：162.9 x 74.6 x 8.38毫米

重量：228克

售價：$7,699 (256GB ) / $8,499 (512GB)

查詢：小米 3077 3620











各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇