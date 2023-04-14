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Honor年度旗艦手機Magic5 Pro於MWC發表時已受全球注視，該手機亦正式在港推出，以拍攝能力為主打特色，擁有頂級規格與效能，更是首部同時於DxOMark兩項測試中獲得超過150分之手機。

（圖片由作者提供）

Magic5 Pro設計沿用上代的Magic4 Pro設計語言，同樣以玻璃機背配合金屬邊框為主，機身也支援IP68防水防塵，但是次機背加入磨砂處理，增加了手持的手感，並提供黑、綠兩色機身選擇。另一設計上分别，是Magic5 Pro的三個鏡頭以等邊三角形排列，官方稱靈感源自首張黑洞相片。

Magic5 Pro設有 1,200萬像素前置鏡頭和3D深感鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro設計沿用上代的Magic4 Pro設計語言，但機背加入磨砂處理。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro的三個鏡頭以等邊三角形排列，官方稱靈感源自首張黑洞相片。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵和電源鍵。 （圖片由作者提供）

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro支援雙SIM卡及eSIM功能。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro採用頂級規格，用上Snapdragon 8 Gen 2處理器、內置12GB記憶體和512GB儲存，安兔兔測試分數超過120萬，在頂級效能之列。此外，手機內置5,100mAh電池，支援66W有線快充及50W無線快充，機內更加入了結合雙TEE的獨立安全晶片來加強手機的安全性。

Magic5 Pro用上Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試分數超過120萬。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面，支援66W有線快速充電。（圖片由作者提供）

搭載MagicOS 7.1，支援大資料夾及服務卡片等功能。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro在DxOMark Display測試獲151分排全球首位，主因是其6.81吋四曲面熒幕有極高顯示質素，擁有92.33%屏佔比、支援HDR10+、1-120Hz LTPO自適應動態刷新率、2,160Hz 的高頻 PWM 調光及1,800nits 峰值亮度，代表了在任何環境下仍能清楚顯示內容，還有獨立顯示晶片來加強顯示效果。

拍攝能力Magic5 Pro也是頂級，配有1,200萬像素 + 3D景深前置鏡頭，以及三個同是5,000萬像素的主鏡頭，其中廣角鏡頭及長焦鏡頭均提供OIS光學防震，支援多向PDAF對焦，並提供3.5倍變焦與100倍數碼變焦。拍攝功能與上代的Magic4 Pro相若，但加入了獨加的鷹眼自動抓拍功能，啟動後能自動識別及捕捉瞬間即逝的畫面，甚至無需按下快門。

Magic5 Pro提供的拍攝功能與其他手機相若，支援最多100倍變焦。（圖片由作者提供）

加入獨加的鷹眼自動抓拍功能，啟動後能自動識別及捕足瞬間即逝的畫面。（圖片由作者提供）

Magic5 Pro拍攝的相片質素極高，暫時在DxOMark Mobile排名第二。（圖片由作者提供）

總結

筆者可肯定Magic5 Pro是Honor最好的手機，與其他同級旗艦手機比較，Magic5 Pro勝在各項功能均有優秀表現，尤其是能拍攝畫質首屈一指的相片，加上機價相對便宜，筆者相信能在市場中搶佔一席位。

Honor亦推出預訂優惠，即日起至4月20日預訂Magic5 Pro，可獲贈DJI Osmo Mobile SE手機雲台、Honor 100W無線座充及原廠手機殼，總值超過$1,500，變相令Magic5 Pro機價不到$6,000。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：1,312 x 2,848像素，6.81吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,200萬像素 + 3D景深（前置） / 5,000像素廣角 + 5,000 萬像素122°超廣角 + 5,000萬像素長焦（後置）

其他：GPS / Galileo / GLONASS / Beidou / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,100mAh

體積：162.9 x 76.7 x 8.77毫米

重量：219克

售價：$7,299

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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