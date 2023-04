加入最愛專欄 收藏文章

無論大家使用任何品牌的手機,充電線都會是必備的配件之一。近日有代理由入了一款AOHI推出的「未來創意充電線」,定價$488比市面上任何同類充電線貴,但換來卻是高品質及使用彈性。

(相片由作者提供)

未來創意充電線由四條線材組成,分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。設計上的特别之處,是未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度,更付有扭動式金屬扣來鎖緊,將所有線材連接後,最多可延長至2.6米,足夠滿足不同環境下使用的需要。

未來創意充電線由四條線材組成,分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。(相片由作者提供)

未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度,最多可延長至2.6米。(相片由作者提供)

質素是未來創意充電線最大特色,用上5mm粗的線材,並以PU物料外層及TPE 物料內層,配合鋁合金接駁頭,官方稱能通過30,000 次以上的屈折測試。此外,官方稱產品的扭動式金屬扣可承受5kg拉力,而彈簧延長線更可承受 10kg 的拉力,提供極高耐用程度。

連接線材時可透過扭動式金屬扣來鎖緊,官方稱這個扣可承受5kg拉力。(相片由作者提供)

規格方面,線材支援最高480Mbps數據傳送速度,更設有三色指示燈,充電時能顯示充電速度狀態。USB-C to USB-C線內置用以識别連接裝置類别的E-Marker晶片,並支援PD 3.1、PE、QC、PPS等充電協議,最高支援240W功率;而USB-C To Lightning線內置了C94晶片,擁有Made for i-Devices(MFi)認證,能為iPhone、iPad及iPod充電,支援最高27W功率。

接駁頭設有三色指示燈,充電時能顯示充電速度狀態。(相片由作者提供)

跟機也附有一個矽膠套,用以收納所有線材。(相片由作者提供)

查詢:鵬勃電子 2717 8131

同場加映:Linksys夥拍csl推出5G CPE路由器

Linksys新推出的FGW5500 5G CPE路由器為上代FGW3000 的後繼型號,用上Qualcomm SDX62 5G 模組,支援5.4Gbps無線傳送速度的WiFi 6,最多可同時連接250個裝置,擁有3,000平方尺的覆蓋範圍。FGW5500支援5G流動網絡,插入SIM卡後即能上網,機身亦設有WAN/LAN連線埠,可配合2.5G光纖寬頻使用,同時加入了RJ11標準電話線界面,支援SIP網絡通率協定的VoIP語音服務。FGW5500定價為$2,999,選用csl $168月費計劃的私「家」寬頻服務及承諾使用37個月,更可免費擁有。

(相片由作者提供)

(相片由作者提供)

Linksys同場亦推出Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器,定價$2,699,登記網上行2,500M光纖入屋寬頻亦可享月費優惠。(相片由作者提供)







【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年:政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名