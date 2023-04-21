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無論大家使用任何品牌的手機，充電線都會是必備的配件之一。近日有代理由入了一款AOHI推出的「未來創意充電線」，定價$488比市面上任何同類充電線貴，但換來卻是高品質及使用彈性。

(相片由作者提供)

未來創意充電線由四條線材組成，分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。設計上的特别之處，是未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度，更付有扭動式金屬扣來鎖緊，將所有線材連接後，最多可延長至2.6米，足夠滿足不同環境下使用的需要。

未來創意充電線由四條線材組成，分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。(相片由作者提供)

未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度，最多可延長至2.6米。(相片由作者提供)

質素是未來創意充電線最大特色，用上5mm粗的線材，並以PU物料外層及TPE 物料內層，配合鋁合金接駁頭，官方稱能通過30,000 次以上的屈折測試。此外，官方稱產品的扭動式金屬扣可承受5kg拉力，而彈簧延長線更可承受 10kg 的拉力，提供極高耐用程度。

連接線材時可透過扭動式金屬扣來鎖緊，官方稱這個扣可承受5kg拉力。(相片由作者提供)

規格方面，線材支援最高480Mbps數據傳送速度，更設有三色指示燈，充電時能顯示充電速度狀態。USB-C to USB-C線內置用以識别連接裝置類别的E-Marker晶片，並支援PD 3.1、PE、QC、PPS等充電協議，最高支援240W功率；而USB-C To Lightning線內置了C94晶片，擁有Made for i-Devices（MFi）認證，能為iPhone、iPad及iPod充電，支援最高27W功率。

接駁頭設有三色指示燈，充電時能顯示充電速度狀態。(相片由作者提供)

跟機也附有一個矽膠套，用以收納所有線材。(相片由作者提供)

查詢：鵬勃電子 2717 8131

同場加映：Linksys夥拍csl推出5G CPE路由器

Linksys新推出的FGW5500 5G CPE路由器為上代FGW3000 的後繼型號，用上Qualcomm SDX62 5G 模組，支援5.4Gbps無線傳送速度的WiFi 6，最多可同時連接250個裝置，擁有3,000平方尺的覆蓋範圍。FGW5500支援5G流動網絡，插入SIM卡後即能上網，機身亦設有WAN/LAN連線埠，可配合2.5G光纖寬頻使用，同時加入了RJ11標準電話線界面，支援SIP網絡通率協定的VoIP語音服務。FGW5500定價為$2,999，選用csl $168月費計劃的私「家」寬頻服務及承諾使用37個月，更可免費擁有。

(相片由作者提供)

(相片由作者提供)

Linksys同場亦推出Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器，定價$2,699，登記網上行2,500M光纖入屋寬頻亦可享月費優惠。(相片由作者提供)







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