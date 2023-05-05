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說到電競手機，相信大家自然聯想起Asus ROG Phone系列，新一代ROG Phone7系列亦已正式推出，型號分别有ROG Phone 7與ROG Phone 7 Ultimate，擁有強勁規格之餘，還加強了散熱表現，大大提升手遊體驗。

ROG Phone 7與ROG Phone 7 Ultimate的設計與上代ROG Phone 6系列相若，兩者的基本規格也是相同，分别只是ROG Phone 7 Ultimate機背設有可作個人化顯示內容的2吋ROG Vision熒幕，以及加入了空氣動力散熱閥設計。ROG Phone 7備有12GB + 256GB及16GB + 512GB版本與黑白機身選擇，而ROG Phone 7 Ultimate則只有16GB + 512GB版本與白色機身。

支援屏幕指紋解鎖功能。

ROG Phone 7機背有點陣式設計的 ROG標誌，更可自定顯示顏色，而ROG Phone 7 Ultimate更設有可作個人化顯示內容的2吋ROG Vision熒幕。

規格方面，ROG Phone 7系列採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，內置6,000mAh電池及支援65W快充，官方稱42分鐘可為手機完成充電， 配備的 6.78吋FHD+ AMOLED熒幕搭載Corning Gorilla Glass Victus，支援165Hz更新率、720Hz 觸控取樣率、1,500nits峰值亮度及HDR10+認證等。此外，ROG Phone 7系列機身支援IP54防水級别，也設有雙5磁鐵揚聲器及內置WCD9385 音效晶片。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔。

ROG Phone 7系列支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

內置Armoury Crate可逐一為遊戲自訂最合適的優化設定。

ROG Phone 7系列搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，啟動X模式後安兔兔測試接近130萬分，有頂級效能表現。

針對遊戲對效能的需求，ROG Phone 7系列保留了超聲波AirTrigger 按鍵，機身亦設有 GameCool 7散熱系統，透過航太級低雷諾數散熱層及更大面積的液態均溫板和石墨片來協助散熱，另外也可配合專屬配件空氣動力風扇 7進一步提升散熱效果。這個空氣動力風扇 7更設有重低音喇叭，配合機身的立體聲揚聲器能提供2.1 聲道音效。

音量鍵及電源鍵設在機身右側，兩側還設有超音波AirTriggers按鍵。

機身左側設有另一USB Type-C介面，用以充電或連接空氣動力風扇7。

專屬配件空氣動力風扇 7不單提供額外遊戲按鍵，更設有重低音喇叭。

遊戲進行時可透過Game Genie啟動不同的功能。

ROG Phone 7系列配備三個主鏡頭，規格基本上遇與上代ROG Phone 6系列相同，不過前置鏡頭就提升至3,200萬像素。縱使拍攝功能不是ROG Phone 7系列的重點，可是整體的拍攝功能仍與其他旗艦手機看齊，拍攝的相片質素也有水準。值得留意是，ROG Phone 7系列是支援Wi-Fi 7連線，亦內置HyperFusion功能整合5G流動網絡連線來提升網絡連線品質。

手機設有三個主鏡頭，分别是5,000萬像素標準、1,300萬像素120°超廣角和500萬像素微距。

ROG Phone 7系列設有3,200萬像素前置鏡頭。

ROG Phone 7系列相機的拍攝功能與其他手機相若。

縱使拍攝功能不是ROG Phone 7系列的重點，可是拍攝的相片質素也有一定水準。

總結

ROG Phone 7系列無論效能與遊戲功能都有出色表現，筆者認為是目前功能最全面的電競手機，是手遊愛好者必備之選。順帶一提，為配合新手機推出，Asus有個名為「先買後 Trade」優惠，於5月11日前以任何型號舊手機換購ROG Phone 7系列，最多可獲贈$500回贈。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,448 x 1,080像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000像素標準 + 1,300 萬像素120°超廣角 + 500萬像素微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：173 x 77 x 10.4毫米

重量：239克 (ROG Phone 7) / 246克 (ROG Phone 7 Ultimate)

售價：$7,998 (12GB + 256GB) / $8,998 (16GB + 512GB) / $10,298 (ROG Phone 7 Ultimate)

查詢：Asus 3582 4770







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