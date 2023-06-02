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對摺式摺疊手機推出已久，定價愈來愈大眾化。Honor剛推出的Magic Vs就以$9,999的定價發售，是市場上最便宜的同類產品，再加上高效能及出色的攝影表現，筆者認為是「最抵玩」的摺疊手機。

（圖片由作者提供）

Magic Vs外熒幕擁有1,600萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

機背採用玻璃物料，配合鎂合金外屏邊框帶來不俗的手感。（圖片由作者提供）

Magic Vs設有三個主鏡頭，其中長焦鏡頭支援OIS光學防震。（圖片由作者提供）

Magic Vs鉸鏈採用Honor自家研發的「魯班零齒輪」，通過萊茵 40 萬次摺疊測試。（圖片由作者提供）

採用傳統對摺式摺疊手機設計的Magic Vs，鉸鏈採用Honor自家研發的「魯班零齒輪」，支撐結構零件由92個減至4個，配合採用榫卯式一體成型設計提供更高的耐用性，亦通過萊茵 40 萬次摺疊測試。Magic Vs摺疊後機身厚度為12.9毫米，打開後更薄至6.1毫米，配合鎂合金外屏邊框及鈦合金內屏邊框，令機身重量只有267克。

Magic Vs備有21:9顯示比例的6.45吋OLED外熒幕，擁有90%屏佔比，提供2,560 x 1,080解像度、支援120Hz刷新率、1,200nits峰值亮度；7.9吋OLED內熒幕就提供2,272 x 1,984解像度、90Hz刷新率，更用上AR光學膜，能將光線反射率降低61%。兩個熒幕均支援HDR10+及1920Hz高頻 PWM調光，亦有紓緩眼睛疲勞的動態調光技術。

機頂設有紅外線埠，可配合應用程式作遙控器。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援66W快速充電。（圖片由作者提供）

機身設有音量鍵及整合指紋辨識功能的電源鍵。（圖片由作者提供）

Magic Vs備有7.9吋OLED內熒幕，更用上AR光學膜，能將光線反射率降低61%。（圖片由作者提供）

內熒幕亦設有1,60

手機支援雙SIM卡，雖不設記憶卡插槽，但內置512GB儲存足夠日常使用。（圖片由作者提供）

Magic Vs用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，內置12GB記憶體和128GB儲存，安兔兔測試得分超過90萬，擁有頂級效能表現。此外，手機對應5G上網和內置5,000mAh電池，支援66W快速充電，跟機也附送了66W充電器。

Magic Vs備有5,400萬像素廣角、800萬像素長焦及5,000萬像素122°超廣角微距三主鏡頭，提供3倍光學及30倍數碼變焦能力，另內外熒幕均設有1,600萬像素前置鏡頭。儘管相片拍攝質素不及Honor另一旗艦Magic 5 Pro，但仍有高水準表現。此外，Magic Vs的拍攝功能與Honor其他手機相同，但可利用手機的外熒幕取景，自拍時能得到更好的畫質。

Magic Vs搭載基於Android 13的MagicOS 7.1，為配合7.9吋大屏幕使用，手機能以上下或左右型式，以分割視窗使用兩個應用程式，配合兩個浮動視窗使用之下，最多於同一畫面同時開啟四個應用程式。手機還加入了應用程式擴展器功能，可為單一應用程式顯示兩個視窗，例如同時在熒幕左、右開啟兩個WhatsApp訊息輸入畫面，類似功能暫時只出現於Magic Vs。

Magic Vs的拍攝功能與Honor其他手機相同。（圖片由作者提供）

能左右或上下分割使用兩個應用程式，配合浮動視窗最多於同一畫面同時開啟四個應用程式。（圖片由作者提供）

手機的應用程式擴展器功能可為單一應用程式顯示兩個視窗，例如同時在熒幕左、右開啟兩個WhatsApp訊息輸入畫面。（圖片由作者提供）

Magic Vs用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試得分超過90萬，擁有頂級效能表現。（圖片由作者提供）

儘管Magic Vs拍攝質素不及Honor另一旗艦Magic 5 Pro，但仍有高水準表現。（圖片由作者提供）

總結

對於摺疊手機手機來說，筆者認為Magic Vs的功能極之全面，$9,999的定價本身已比市場上其他同類手機便宜。不過，在6月7日前預購，更會附送Bose QuietComfort 45消噪耳機（價值$2,499）及原廠支架手機殼（價值$339），變相即能以七千多元即能入手，論性價比是毋庸置疑。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,560 x 1,080像素，6.45吋多點觸控OLED（外熒幕） / 2,272 x 1,984像素，7.9吋多點觸控OLED（內熒幕）

制式：GSM / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,400萬像素廣角 + 800萬像素長焦 + 5,000萬像素122°超廣角微距（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：160.3 x 72.6 x 12.9毫米（摺疊） / 160.3 x 141.5 x 6.1毫米（展開）

重量：267克

售價：$9,999

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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