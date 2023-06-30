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較早前筆者介紹過的小米13 Ultra，近日正式在港推出。香港發售的13 Ultra為12GB + 256GB版本，備有黑、綠兩色及以$8,999的定價發售，跟機還配有專用配件「專業攝影套裝」。

（圖片由作者提供）

是次筆者試用的13 Ultra為國際版，設計與國內版是完全相同。機身支援IP68防水防塵及用上抗菌納米科技矽膠皮革機背，內置立體聲揚聲器，支援Dolby Atmos音效。手機配備Corning Gorilla Glass Victus保護的6.73吋AMOLED熒幕，提供3,200 x 1,400解像度、120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率、2,600nits峰值亮度及支援Dolby Vision、HDR10+等規格，擁有很高的顯示質素。

13 Ultra用上開孔式熒幕，上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機的6.73吋熒幕支援屏下指紋解鎖。（圖片由作者提供）

採用抗菌納米科技矽膠皮革機背，手持有極好手感。（圖片由作者提供）

用上Leica Vario-Summicron 1:18-3.0/12-120 ASPH攝影系統，以及擁有四個均是5,000萬像素的主鏡頭。（圖片由作者提供）

13 Ultra跟機也附送了專業攝影套裝，當中包括耐污抗菌的納米皮革手機保護殼以及67mm濾鏡轉接環，可配合傳統鏡頭裝的67mm濾鏡使用，令拍攝的彈性得以加強，更附有鏡頭蓋來保護。專業攝影套裝還備有無線攝影手柄及手機繩，手柄設有變焦桿和兩段式快門，支援半按對焦、按下拍攝及長按連拍功能，套用在手機後有媲美傳統相機的攝影體驗。

機頂設有紅外線埠，可作紅外線遙控器使用。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面支援90W快速充電，跟機也附有90W充電器。（圖片由作者提供）

機身右側備有電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

13 Ultra設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

13 Ultra跟機附送了專業攝影套裝，套用在手機後有媲美傳統相機的攝影體驗。（圖片由作者提供）

13 Ultra採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，除了內置8GB記憶體外，還支援記憶體擴展功能可額外增加3GB，安兔兔測試所得分數為155多萬，是目前分數最高的手機，代表有極高的效能。此外，13 Ultra內置5,000mAh電池，支援90W有線快充、50W無線快充及反向無線充電，跟機也附有90W充電器。

相機提供的拍攝功能與13 Pro相若，支援最多5倍光學變焦。（圖片由作者提供）

13 Ultra採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試分數為155多萬，是目前效能最高的手機。（圖片由作者提供）

13 Ultra廣角鏡頭採用1吋IMX989感光元件，能拍攝畫質極高的相片。（圖片由作者提供）

13 Ultra 配備廣角、超廣角、遠攝及超遠攝Leica鏡頭，四個鏡頭均是5,000萬像素，其中廣角鏡頭用上1吋IMX989感光元件，能以f／1.9及f／4.0的光圈切換 。此外，主鏡頭支援5,000萬像素RAW及提供多幀14bit UltraRAW，令相片擁有更好的高動態範圍及細緻度，而拍攝的所有 RAW 檔案更全部經過 Adobe 實驗室校準。

總結

以$8,999買到一部主打攝影功能的手機，有一流的效能及手機體驗，筆者認為13 Ultra的定價合理，加上能配合不同的濾鏡使用，是追求傳統相機攝影體驗人士的不二之選。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 5,000萬像素遠攝 + 5,000萬像素超遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：163.18 x 74.64 x 9.06毫米

重量：227克

售價：$8,999

查詢：小米 3077 3620

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AX5400採用半透明的黑色圓形機身設計，有耳目一新的感覺。（圖片由作者提供）

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