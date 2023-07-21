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Honor新推出的中階手機90系列，分别有90及90 Lite兩個型號。其中90擁有較高的規格，配備2億像素主鏡頭及3,840Hz超高頻PWM調光技術，加上吸引的定價，可算是一部實用型的手機。

（圖片由作者提供）

90備有256GB及512GB兩款，兼提藍、青兩色選擇，512GB版本更備有機背加入了鑽石圖案星鑽銀，外觀上較特别。90用上同系的經典雙環設計，鏡頭的軸對稱靈感源於珠寶，配合雙曲面機背、金屬邊框，以及183克的重量，有很好的手感。

90是市場上首部3,840Hz超高頻PWM調光技術的手機，獲得了TÜV萊茵無頻閃零風險調光認證，備有6.7吋2,664 x 1,200解像度AMOLED四曲面熒幕，支援93.3%屏佔比、1,600nit亮度、120Hz刷新率、10.7億色彩顯示及HDR10+等規格。此外，手機熒幕支援400級暗光亮度調節，更獲得視覺舒適度測試VICO A+等級及DXOMARK Display金標。

90採用四曲面熒幕，上方設有採用開孔設計的5,000萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

90用上同系的經典雙環設計，鏡頭的軸對稱靈感源於珠寶。（圖片由作者提供）

手機配備三個主鏡頭，分别是2億像素廣角、1,200萬像素112°超廣角微距及 200萬像素景深。（圖片由作者提供）

90搭載Snapdragon 7 Gen 1處理器，內置12GB記憶體，更可將儲存空間變成額外7GB記億體使用，安兔兔測試有接近70萬分數，足夠不同使用上的需要。手機內置5,000mAh電池，內置AI省電技術，支援66W有線快充，跟機也附送了66W充電器，官方稱15分鐘可為手機充電45%。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面充電並支援66W快速充電。（圖片由作者提供）

90支援雙SIM卡及雙卡雙待。（圖片由作者提供）

90是Honor首部搭載2億像素主鏡頭的手機，也設有1,200萬像素112°超廣角微距及 200萬像素景深鏡頭，以及5,000萬像素前置鏡頭。其中主鏡頭採用1/1.4吋感光元件，可拍攝高品質的影像。拍攝功能方面，手機提供2倍光學及6倍數碼變焦，也內置AI拍攝及多種拍攝模式，整體拍攝功能與其他Honor手機相若。

90內置12GB記憶體，更可將儲存空間變成額外7GB記億體使用。（圖片由作者提供）

拍攝功能和其他Honor手機相同，提供2倍光學及6倍數碼變焦。（圖片由作者提供）

手機採用Snapdragon 7 Gen 1處理器，安兔兔測試有接近70萬分數，足夠不同使用上的需要。（圖片由作者提供）

90搭載的2億像素主鏡頭，拍攝相片的色彩較濃烈，有極高的細緻程度。（圖片由作者提供）

總結

筆者試用過90後，感覺是一部有質素的中階手機，無論功能能及拍攝質素都符合預期。手機定價合理，512GB版本只售$3,499；而256GB版本亦只是$3,199。最重要一點是，現在到7月31日預購期間，訂購手機還會附送DJI Osmo Mobile SE雲台（價值$669）及原廠手機殼（價值$199），換句話說二千多元便能入手。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,664 x 1,200像素，6.7吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素超廣角（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素112°超廣角微距 + 200萬像素景深鏡頭（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：161.9 x 74.1 x 7.8毫米

重量：183克

售價：$3,199 (256GB) / $3,499 (512GB)

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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