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Nothing自推出Phone (1) 後，以獨特的設計成為一時佳話。剛推出的第二代手機Phone (2) ，走的依然是透明機背路線，配合全新Glyph介面及升級的軟硬件規格， 整體比上代更矚目。

（圖片由作者提供）

Phone (2) 備有256GB及512GB兩款，備有灰、白兩色選擇。手機的外型設計源於Phone (1) ，不過是次採用對稱設計，每個元件的形狀、顏色、位置和質感都經過進化。同時，手機配備1毫米窄邊中框，機背的玻璃則改用枕狀設計，這個改變讓Phone (2) 拿上手有更貼手感覺。

Phone (2) 繼續用上開孔式熒幕，不過3,200萬像素自拍鏡頭改設在熒幕中央。（圖片由作者提供）



6.7吋熒幕支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）



Phone (2) 採用全新的Glyph介面，LED燈條數量由上代的4組變成10組。（圖片由作者提供）



Phone (2) 擁有兩個同是5,000萬像素的主鏡頭。（圖片由作者提供）

Phone (2) 採用全新的Glyph介面，LED燈條數量由上代的4組變成10組，布局不變但帶來更多的互動體驗。例如可作倒數計時器及查看音量，顯示充電狀態等，更可配合其他第三方應用程式使用，如追蹤外送服務進度。此外，Phone (2) 新加入Glyph composer功能，可自定編制鈴聲及發光序列，進一步提供個人化功能。

機底設有USB Type-C介面，支援45W快速充電。（圖片由作者提供）



機身左側設置了音量鍵。（圖片由作者提供）



電源鍵則設於機身右側。（圖片由作者提供）



Phone (2) 設有雙SIM卡插槽，並不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

規格方面，Phone (2) 躍身成旗艦級別，用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器、內置12GB記憶體，以及4,700mAh電池，支援45W快速充電、15W無線充電及5W反向無線充電。此外，Phone (2)配備6.7吋2,412 x 1,080解像度LTPO AMOLED熒幕，支援1-120Hz自適應刷新率、240Hz觸控採樣率及HDR10+顯示等。

Phone (2) 配備兩個同是5,000萬像素的廣角及114°超廣角的主鏡頭，以及3,200萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件支援OIS光學防震，配合內置的18位元影像訊號處理器及Advanced HDR 演算法，能拍攝極高水準的影像，影像質素媲美一眾旗艦手機。

Phone (2) 搭載建基於Android 13的Nothing OS。（圖片由作者提供）



Glyph介面在設定中可逐一作出相關的燈光顯示設置。（圖片由作者提供）



Glyph介面可作倒數計時器及查看音量，顯示充電狀態等。（圖片由作者提供）



Phone (2) 用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試分數有81萬多，效能一流。（圖片由作者提供）



Phone (2) 廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件支援OIS光學防震，拍攝的影像質素媲美一眾旗艦手機。（圖片由作者提供）

總結

受到規格大幅提升，Phone (2) 定價較上代高是事實，但換來是更好的使用體驗，筆者認為是值得。值得留意是，csl仍是Phone (2) 獨家發售的網絡商，選用指定服務計劃再Trade-in指定型號手機，可以$3,599的優惠價購買Phone (2) 256GB版本，更可獲贈Nothing Ear (stick) 真無線耳機、原廠熒幕保護貼和保護套，以及免費6個月MOOV 16 bit服務計劃。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,080像素，6.7吋多點觸控LTPO AMOLED

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC/SBAS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,700mAh

體積：162.1 x 76.4 x 8.6毫米

重量：201.2克

售價：$5,499 (8GB + 256GB) / $6,299 (12GB + 256GB)

查詢：Synergy 3183 0168













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