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HUAWEI 近日帶來了針對年青人的nova 11系列，分别有nova 11及nova 11i兩個型號。其中nova 11有較好的規格，以高品質前後鏡頭、型格設計及大眾化定價為賣點。

nova 11沿用nova系列手機設計，是次備有11號色及曜金黑兩款配色，當中以11號色較特别，綠色為主的機身配合玻璃機背及1.69mm超窄邊框，帶來很好的手感。手機配備2,412 x 1,084解像度的6.7吋柔性OLED屏幕，提供93.4%屏佔比之餘，也支援120Hz刷新率、300 Hz 觸控採樣率，以及可顯示10.7億顏色、P3 廣色域及1440 Hz高頻PWM調光等，有極高的顯示質素。

支援屏下指紋解鎖功能。

nova 11沿用nova系列手機設計，玻璃機背及1.69mm超窄邊框，帶來很好的手感。

機身設有立體聲揚聲器，其中一組設於機頂。

另一組揚聲器及USB Type-C介面設在機底。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

nova 11採用Qualcomm Snapdragon 778G處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試分數只有50多萬，效能只屬中規中矩，不過手機搭載了提升遊戲體驗的nova遊戲引擎，可增加續航能力及降低觸控時延。此外，手機內置了4,500mAh大容量電池，支援66W Huawei SuperCharge快速充電，透過跟機的66W充電器及充電線，官方稱充滿手機電池只需31分鐘。

nova 11設有雙SIM卡插槽，可惜沒有記憶卡的支援。

nova 11採用Snapdragon 778G處理器，安兔兔測試分數只有50多萬，效能只屬中規中矩。

攝影功能是nova 11最大特色，不單配備6,000 萬像素100°超廣角人像前置鏡頭，同時也有採用RYYB的5,000 萬像素超感知鏡頭，以及800萬像素112°超廣角微距鏡頭，提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦能力。另一方面，主鏡頭備有激光對焦與十通道色溫感應器，能增加對焦速度及提拍攝色彩準確度。筆者親身試過以nova 11拍攝，發現可拍攝極細膩的影像，質素在中階手機算是出色。

nova 11配備6,000 萬像素100°超廣角人像前置鏡頭。

nova 11備有5,000 萬像素超感知及800萬像素112°超廣角微距鏡頭，也設有激光對焦與十通道色溫感應器。

nova 11提供的拍攝功能，與一眾Huawei手機相同。

nova 11可拍攝極細膩的影像，相片色彩也相當豐富。

總結

nova 11整體功能媲美Huawei旗艦手機，包括搭載EMUI 13平台，提供超級備忘錄⁠及超級中轉站等功能，能與其他Huawei手機進行聯動，差異只在於硬件配置。對於同級手機來說，nova 11以$3,288的定價發售還是合理，唯一美中不足是手機沒有記憶卡的支援，若有512GB版本相信會更見吸引。

內置超級中轉站功能，能與其他Huawei手機進行聯動。

作業系統：EMUI 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,084像素，6.7吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素100°超廣角（前置） / 5,000萬像素超感知廣角 + 800萬像素112°超廣角微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,500mAh

體積：161.29 x 74.96 x 6.88毫米

重量：168克

售價：$3,288

查詢：Huawei 8128 8810







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