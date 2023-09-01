加入最愛專欄 收藏文章

Sony Xperia 5系列向來定位為輕旗艦，最新一代的Xperia 5 V同樣擁有頂級效能，加上全新鏡頭帶來極高的攝影體驗。筆者受Sony之邀，在Xperia 5 V發表前已率先使用，在此向讀者分享。

（圖片由作者提供）

Xperia 5 V沿用上代Xperia 5 IV的機身設計，機身依舊設有前置立體聲揚聲器，分别只在於主鏡頭布局。是次也提供了黑、白、藍三色選擇，機身前後均以Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃保護，支援IP65/68防水防塵。不過，Sony稱Xperia 5 V機內的散熱片體積增加了40%，有助長時間使用保持手機涼快。

Xperia 5V提供了黑、白、藍三色選擇。（圖片由作者提供）





Xperia 5 V沿用上代Xperia 5 IV的機身設計，機身前後均以Corning Gorilla Glass Victus 2保護。（圖片由作者提供）





對於同系列過往多代產品，Xperia 5 V最大分别是只配備兩個主鏡頭。（圖片由作者提供）





配備1,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

Xperia 5 V搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，也支援microSD記憶卡。筆者試用過安兔兔測試，得到的分數為132萬多，效之高在預期之內。手機內置5,000mAh電池，支援30W快速充電及無線充電，官方稱30分鐘可充電50%。此外，Xperia 5 V 配備 6.1吋2,520 x 1,080像素120Hz刷新率OLED熒幕，同樣採用21:9顯示比例。

相對於同系列過往多代產品，Xperia 5 V最大分别是只配備兩個主鏡頭，分别是1,200萬像素超廣角及4,800萬像素廣角。可是Xperia 5 V用上「雙鏡頭三焦距」設計，兩個鏡頭提供了16mm、24mm及48mm焦距，而拍攝的照片會以1,200萬像素輸出。

熒幕上下兩方均設有前置立體聲揚聲器。（圖片由作者提供）





保留了3.5mm耳機插孔，支援DSEE Ultimate、360 Reality Audio等音效功能。（圖片由作者提供）





機底設有USB Type-C介面，支援30W有線快充。（圖片由作者提供）

Xperia 5 IV擁有整合指紋感應器的電源鍵、音量鍵和快門鍵。（圖片由作者提供）





Xperia 5 IV同樣支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽和microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）

另一特色是Xperia 5 V的廣角鏡頭用上新一代1/1.35” Exmor T for mobile感光元件，在動態對比度、低光拍攝等情況下都能拍攝極高的影像畫質。這個鏡頭也支援OIS防震、4K HDR 120fps影片、支援30fps AF/AE HDR，以及眼頭及物件追蹤。拍攝功能方面，Xperia 5 V加入了全新人像模式，令拍攝人像時有更接近專業相機的散景效果。

除了原有Xperia手機的功能，Sony特意為Xperia 5 V加入Video Creator應用程式，可將拍攝後的影片或相片快速自動製作成短片。這個應用程式提供一般的影片剪接功能，如加入背景音樂、文字、濾鏡等等，也能對影片的長度作手動調校，製作的影片最高更支援4K 60fps輸出。

手機的相機介面和上代相若，拍攝時能在切換不同焦距。（圖片由作者提供）





Xperia 5 V加入Video Creator應用程式，可將拍攝後的影片或相片快速自動製作成短片。（圖片由作者提供）





Xperia 5 V搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試得到的分數為132萬多，效之高在預期之內。（圖片由作者提供）

Xperia 5 V加入了全新人像模式，令拍攝人像時有更接近專業相機的散景效果。（圖片由作者提供）





用上新一代1/1.35” Exmor T for mobile感光元件，在動態對比度、低光拍攝等情況下都能拍攝極高的影像畫質。（圖片由作者提供）

Xperia 5 V將於9月15日正式發售，即日至9月14日接受預訂。預訂期間可獲贈價值同時也可獲贈價值$290的專用抗菌物料手機套，以及$999的WF-C700N全無線藍牙耳機，或加$999升級至價值$3,080的Xperia 專用Vlog 套裝。現有Xperia用戶購買Xperia 5 V更可額外獲得$500超市禮卷。

總結

筆者初步試用過Xperia 5 V後，首個感覺是拍攝效能大大提升，無論在任何情況下也能拍攝高畫質的相片，加上使用體驗不比Xperia 1 V輸蝕，是一部有水準的手機。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,520 x 1,080像素，6.1吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 4,800 萬像素廣角 + 1,200 萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：154 x 68 x 8.6毫米

重量：183克

售價：$7,499

查詢：Sony 8203 8863











全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情