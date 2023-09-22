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千多元的平價5G手機選擇不多，近日Nokia借G42 5G加入行列。與同級手機不同之處，是G42 5G擁有三主攝鏡頭及容量電池，加上不俗的外觀，單是這幾方面已經吸引。

（圖片由作者提供）

G42 5G是Nokia首部支援QuickFix簡易維修設計的5G手機，在手機故障時可讓用戶從iFixit訂購零件維修，從而延長手機的使用時間。手機沿用同系列外型機身設計，灰色機背加入了凹凸坑紋來增加手感，驟眼看也有真皮的感覺。G42 5G配備6.56吋1,612 x 720解像度熒幕，最高擁有560尼特亮度，以及支援90Hz刷新率等規格，同時熒幕也用上Corning Gorilla Glass 3保護。

G42 5G用上水滴熒幕，設有800萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

G42 5G沿用同系列外型機身設計，灰色機背加入了凹凸坑紋來增加手感。（圖片由作者提供）

G42 5G備有三個主鏡頭，在同價位5G手機罕見。（圖片由作者提供）

G42 5G搭載Snapdragon 480處理器，內置4GB記憶體和128GB儲存，也支援microSD記憶卡，特别之處是提供記憶體擴充功能，能額外為系統增加2GB虛擬記憶體。在這個規格下，安兔兔測試有38萬多分，效能能應該日常使用需要。此外，G42 5G內置5,000mAh電池，支援20W快速充電，提供三天續航能力，官方稱完整循環充電800次，仍能保持至少80%的原始電量。

耳機插孔及USB Type-C介面則設於機底。（圖片由作者提供）

音量鍵設在機身右側，同時有整合指紋感應器的電源鍵。（圖片由作者提供）

G42 5G支援雙SIM卡，其中SIM 2與microSD記憶卡共用。 （圖片由作者提供）

G42 5G採用三主鏡頭設計，分別有5,000萬像素廣角、200萬像素微距和200萬像素景深，另外也有800萬像素前置鏡頭。整體的拍攝功能與其他Nokia手機相同，包括支援Night Mode 2.0 極夜拍攝功能，攝錄影片也可用OZO 3D音訊捕捉。令筆者驚喜的是，手機的廣角鏡頭能拍攝高水準的影像，在同價位5G手機是罕見。

G42 5G拍攝功能與其他Nokia手機相同。（圖片由作者提供）

特别之處是手機提供記憶體擴充功能，能額外為系統增加2GB虛擬記憶體。（圖片由作者提供）

G42 5G搭載Snapdragon 480處理器，安兔兔測試有38萬多分，效能能應該日常使用需要。（圖片由作者提供）

手機的廣角鏡頭能拍攝高水準的影像，令筆者驚喜。（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

另一方面，Nokia也推出了C系列最新成員C12，以$998的定價發售。手機配備6.3吋HD+熒幕，用上Unisoc SC9863A1八核處理器、內置3GB記憶體及64GB儲存、3,000mAh可換式電池，以及擁有800萬像素主鏡頭與500萬像素前置鏡頭等規格，並搭載Android 12 Go作業系統，屬於入門級智能手機。

總結

筆者認為G42 5G 適合預算不高，而又想使用5G流動上網的人士，除了規格上的差異，整體功能與旗艦手機相同。最重要是，G42 5G與其他Nokia手機一樣，官方提供2年作業系統更新及3年安全性更新，又可自行維修，這兩大特色已比其他同級5G手機吸引。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 480 2.2GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,612 x 720像素，6.56吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/38/39/40/41 / 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n28/n40/n41/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.1

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 200萬像素微距 + 200萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器 / FM收音機

電池：內置5,000mAh

體積：165 x 75.8 x 8.55毫米

重量：193.8克

售價：$1,798







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