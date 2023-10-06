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Honor新推出的Pad X9 LTE平板，可算是上代Pad 8的後繼型號，$1,799的定價相對上代便宜了，惟功能有增無減。顧名思義，Pad X9 LTE是支援LTE上網，更可用作語音通話，通訊功能與手機看齊。

（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE的設計與上代Pad 8相近，6.9毫米厚度，配合灰色一體成型機身及495克重量，輕巧之餘也適合單手把持。機身設有六個揚聲器，左右兩側分别有四個，而機底則設有兩個低音揚聲器，兼支援Honor Histen音效，帶來出眾的音色。此外，Pad X9 LTE擁有11.5吋2,000 x 1,200解像度IPS熒幕，提供86%屏佔比及可顯示10.7億顏色，亦支援120Hz刷新率。

Pad X9 LTE熒幕上方設有500萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE設計與上代Pad 8相近，厚度只有6.9毫米。（圖片由作者提供）

設有500萬像素自動對焦主鏡頭，只提供基本的拍攝功能。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE搭載Snapdragon 685處理器，內置4GB記憶體及128GB儲存，亦設有智能運行記憶體技術，讓系統有額外3GB記憶體使用。在這個規格下，安兔兔測試有32萬多分，足夠睇片與日常使用的需要。最重要一點，是Pad X9 LTE設有SIM卡及microSD記憶卡插槽，插入SIM卡後即可流動上網，兼可作語音通話。

機身上方設有電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE機身設有六個揚聲器，左右兩側分别有四個，而機底則設有兩個低音揚聲器。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C介面充電，支援22.5W有線快充。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE設有SIM卡及microSD記憶卡插槽，插入SIM卡後即可流動上網。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE平板內置7,250mAh電池兼支援22.5W快速充電，官方稱能播放13小時影片。另一方面，平板前後均設有500萬像素鏡頭，其中主鏡頭支援自動對焦，惟拍攝畫質只是一般，感覺是有勝於無。

Pad X9 LTE支援語音通話，可當作傳統手機使用。（圖片由作者提供）

支援智能多視窗功能，在同時以分割及浮動視窗方式開啟多個應用程式。（圖片由作者提供）

11.5吋熒幕支援120Hz刷新率，同價位平板罕見。（圖片由作者提供）

Pad X9 LTE採用Snapdragon 685處理器，安兔兔測試有32萬多分，足夠睇片與日常使用需要。（圖片由作者提供）

總結

與Pad X9 LTE同價位的平板屢見不鮮，可是論品牌效應相信 Honor較佔先。以價論論，Pad X9 LTE給筆者的感覺是整體功能不俗，只能以超值來形容。另一方面，現在至10月31日購買，更可獲贈價值$569的原廠藍牙智能鍵盤，以及價值$199的USB快充 USB 套裝。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 685 2.8GHz八核

記憶體：4GB+3GB RAM／128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,000 x 1,200像素，11.5吋多點觸控IPS

制式：GSM／WCDMA／LTE

通訊：802.11 a／b／g／n／ac／Bluetooth 5.1

鏡頭：500萬像素（前置）／500像素（後置）

電池：內置7,250mAh

體積：278.54 x 174.06 x 6.9毫米

重量：495克

售價：$1,799

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

另推千元手機

除Pad X9 LTE，Honor亦推出定價$999的入門手機X6a，備有黑、銀兩色選擇。X6a採用Mediatek Helio G36 1.6GHz八核處理器，內置4GB記憶體及128GB儲存、5,200mAh電池，支援22.6W有線快充，以及設有支援90Hz刷新率的6.56吋720p熒幕、5,000萬像素主鏡頭及500萬像置前置鏡頭等規格。

（圖片由作者提供）