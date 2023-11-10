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繼X9a後，Honor再度推出堅硬手機X9b，以防撞抗刮花為主打功能，官方更以「十面防爆」為宣傳口號。筆者在X9b發布會，試過用X9b劈開木板、於1.5米距離以BB彈射擊及從1.5米高跌落，可是手機仍然絲毫無損，難怪X9b是現時唯一得到瑞士SGS全機抗跌認證的智能手機。

（圖片由作者提供）

X9b沿用上代X9a的設計，備有黑、銀和橙三色選擇，其中燈色機背用上仿真皮物料。手機能做到防撞抗刮花，全因採用了緩震架構技術，底層架構和獨特物料互相結合，為手機加入單體加固、環繞減震和圍壩密封三大防護層。緩震物料具有微米級孔隙，能吸收1.2倍墜落衝擊力及可抵禦1.5米跌落。

X9b採用雙曲面熒幕，上方設有開孔試1,600萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）





X9b沿用上代X9a的設計，備有黑、銀和橙三色選擇。（圖片由作者提供）





配備三個主鏡頭，分別是1.08億像素廣角、500萬像素110°超廣角及200萬像素微距。（圖片由作者提供）

X9b是香港首部搭載Snapdragon 6 Gen 1處理器的手機，內置12GB記憶體及256GB儲存，也支援RAM Turbo技術，為系統提供額外8GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試分數有47萬多，效能比上代有明顯改進。此外，手機內置5,800mAh電池，支援35W有線快充，官方稱充電1,000次後仍能保持80%電量，兼可連續播放影片19小時及12小時線上遊戲。

X9b採用USB Type-C介面充電並支援35W快速充電。（圖片由作者提供）





機身右側設有音量鍵和電源鍵。（圖片由作者提供）





X9b支援雙SIM卡，但不設microSD記憶卡插槽。（圖片由作者提供）





筆者在X9b發布會試過用X9b劈開木板，可是手機仍然絲毫無損。（圖片由作者提供）

X9b擁有6.78吋2,652 x 1,200解像度AMOLED雙曲面熒幕，擁有92.8%屏佔比，支援屏下指紋解鎖、1,200nit峰值亮度、120Hz更新率、10.7 億色彩顯示等規格。這個屏幕更擁有1,920Hz高頻PWM調光⁠、類自然光護眼、低藍光、動態調光和晝夜節律顯示等技術。

縱使X9b主打功能不是拍攝，但仍搭載搭載三個主鏡頭，包括1.08億像素廣角、500萬像素110°超廣角及200萬像素微距鏡頭，另外也設有1,600萬像素自拍鏡頭。其中廣角鏡頭採用1/1.67吋感光元件，支援9合1像素合拼技術及提供3倍無線光學變焦，能拍攝出畫質不俗的相片。

X9b是內置12GB記憶體，更可透過RAM Turbo技術提供額外8GB記億體使用。（圖片由作者提供）





拍攝功能與其他Honor手機相同，並提供3倍無線光學變焦。（圖片由作者提供）





X9b是香港首部搭載Snapdragon 6 Gen 1處理器的手機，安兔兔測試分數有47萬多，效能比上代有明顯改進。（圖片由作者提供）

縱使X9b不是以攝影為主打拍攝功能，拍攝的相片有不俗的畫質。（圖片由作者提供）

總結

X9b為筆者帶來驚喜，並不是其防撞抗刮花或是硬件上的功能，而是預訂提供的優惠。事關於即日至11月16日預訂X9b，可獲贈Honor GS3 智能手錶（價值$1,699)、Honor碎屏保修服務一年一次（價值$899）及Honor Talents 手機殼一個（價值$199）。贈品價值高過手機，筆者從業二十多年來也未見過。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,652 x 1,200像素，6.78吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：1,600萬像素超廣角（前置） / 6,400 萬像素廣角 + 500萬像素110°超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,800mAh

體積：163.6 x 75.5 x 7.98毫米

重量：185克

售價：$2,699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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