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Huawei繼MatePad 11 (2023)後，再推出另一版本MatePad 11 PaperMatte，不單擁有與MatePad 11同等功能，熒幕更改用柔光屏，能消除熒幕眩光和反光，書寫時更有貼近紙質的感覺。

(由作者提供)





MatePad 11 PaperMatte版本的熒幕表面採用了防眩納米蝕刻技術，可消除97%干擾光，帶來紙張的觀感。(由作者提供)

設計上MatePad 11 PaperMatte版本與MatePad 11 (2023)是相同，採用一體成型鋁金屬外殼，磨砂後蓋和星環鏡頭設計，好看得來又好手感。平板的機身設有四聲道揚聲器和內置Histen 8.0 音效，配合Huawei自家研發的 AI 降噪技術，能自動過濾環境雜音，令音效更清晰。

MatePad 11 PaperMatte版本與MatePad 11 (2023)是相同，採用一體成型鋁金屬外殼。(由作者提供)

機身左側設有電源鍵和兩個揚聲器。(由作者提供)

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外兩個揚聲器。(由作者提供)

音量鍵設於機頂。(由作者提供)

MatePad 11 PaperMatte版本配備了2,560 x 1,600像素解像度的11吋IPS熒幕，擁有120Hz刷新率及支援DCI-P3廣色域等規格。最大特色是熒幕表面採用了防眩納米蝕刻技術，可消除97%干擾光，帶來紙張的觀看體驗。這個技術讓HUAWEI MatePad 11 PaperMatte版本獲得德國 TÜV Rheinland 無反射認證、低藍光認證，無閃屏認證以及 SGS 低視覺疲勞金標認證。

MatePad 11 PaperMatte版本用上Snapdragon 870處理器，內置8GB記憶體及128GB儲存。在這個規格下，安兔兔測試有71萬多分，效能足夠日常使用、觀看影片及閱讀電子書的需要。此外，MatePad 11 PaperMatte版本支援Wi-Fi 6連線、內置7,250mAh電池，充滿電可連續播放12小時影片，以及擁有800萬像素前置及1,300萬像素主鏡頭。

MatePad 11 PaperMatte版本熒幕上方設有800萬像素自拍鏡頭。(由作者提供)

設有1,300萬像素主鏡頭。(由作者提供)

機底設有介面，用來為專用的可拆卸藍牙鍵盤充電。(由作者提供)

內置Huawei Notes應用程式，可用來記事或繪圖。(由作者提供)

支援視窗分割及浮動視窗功能，可同時開啟多個應用程式。(由作者提供)

MatePad 11 PaperMatte版本用上Snapdragon 870處理器，安兔兔測試有71萬多分，效能足夠日常使用。(由作者提供)



MatePad 11 PaperMatte版本跟機附有第二代Huawei M-Pencil，支援4,096按壓感操作，可配合支援的繪圖應用程式使用，又或者直接以M-Pencil來操作平板。最重要一點，是平板的柔光屏提供與紙質相同書寫感覺，手寫記事一流。

MatePad 11 PaperMatte版本跟機附有第二代Huawei M-Pencil，能以磁力貼在平板上方(由作者提供)

MatePad 11 PaperMatte備有另購的可拆卸鍵盤，使用後有手提電腦的使用體驗。(由作者提供)

總結

MatePad 11 PaperMatte版本給筆者感覺就是MatePad 11的優化版，配備的柔光屏即使雙眼長時間觀看，也不會覺得太累。至於提供的功能實際與Huawei其他平板相同，包括搭載HarmonyOS 3.1作業系統，能與其他Huawei產品無縫連接。

作業系統：HarmonyOS 3.1

處理器：Qualcomm Snapdragon 870 3.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

顯示屏：2,560 x 1,600像素，11吋多點觸控IPS柔光熒幕

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.1

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,300萬像素（主鏡頭）

其他：GPS

電池：內置7,250mAh鋰電池

體積：253.7 x 165.3 x 7.2毫米

重量：480克

售價：$3,288

查詢：Huawei 8128 8810

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