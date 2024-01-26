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Samsung剛推出新一代手機Galaxy S24系列，其中Galaxy S24 Ultra為旗艦型號。Galaxy S24 Ultra首度引入Galaxy AI技術，在通訊、工作、創作等方面提供不同應用，開啟了AI 強化智能手機的新時代。

Galaxy S24 Ultra沿用上代的設計，玻璃機背配合鈦合金機身邊框，支援IP68抗水防塵，並有256GB、512GB及1TB型號，以及擁有黑、灰、紫、黃、綠、橙、藍七種配色選擇。

不同之處，是Galaxy S24 Ultra換上6.8吋3,120 x 1,440解像度的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X平面熒幕，兼用上Corning Gorilla Armor保護，支援1-120Hz刷新率和高達 2,600 尼特亮度，配合Vision Booster功能在戶外仍可舒適觀看。

Galaxy S24 Ultra支援屏幕指紋解鎖。

Galaxy S24 Ultra沿用上代的設計，玻璃機背配合鈦合金機身邊框。

Galaxy S24 Ultra 保留了S-Pen設計，配合平面熒幕有更佳的書寫感，採用優化版Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy移動平台及內置12GB記憶體，NPU性能得到提升之餘，也能確保高效 AI 處理，安兔兔測試得分超過180萬。機內配備比上一代大1.9倍的冷卻系統，可調節手機表面溫度而達到最佳效能。此外，手機支援實時光線追蹤功能，可帶來更逼真的畫面及極致的光影效果。

Galaxy S24 Ultra依舊內置S-Pen，配合平面熒幕有更佳的書寫感。

Galaxy S24 Ultra採用Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy移動平台，安兔兔測試得分超過180萬。

Galaxy AI是Galaxy S24 Ultra的重點功能，無論通訊、工作和搜尋都有突破，繼有在通話時可進行雙向即時語音和文字翻譯的Call Assist、根據用戶撰寫文字內容提供語氣及風格調整建議的Chat Assist、記事內容作出分析及即時整理的Note Assist、錄音功能當中進行文字轉錄的Transcript Assist，以及在屏幕上圈出想要搜尋物件的Circle to Search with Google等。

Galaxy AI是Galaxy S24 Ultra的重點功能，其中Call Assist可在通話時進行雙向即時語音和文字翻譯，惟暫時未支援廣東話。

另一獨有Circle to Search with Google功能，在屏幕上圈出想要搜尋物件即可搜尋到相關資訊。

採用USB Type-C介面充電，支援 45W有線快充及15W無線充電。

Galaxy S24 Ultra 配備了四鏡頭遠攝系統，包括2億像素廣角（備有OIS光學防震）、1,200萬像素超廣角、5,000 萬像素遠攝及1,000 萬像素遠攝鏡頭，提供2倍光學、3倍光學、5 倍光學、10 倍無損及100倍數碼變焦，令攝影構圖有更大彈性。得益於 Galaxy AI及OIS光學防震功能，即使在遠距離攝影及夜間攝影，也能捕捉清晰、細緻的圖像，配合Photo Assist，也能為修圖帶來生成式編輯功能。

Galaxy S24 Ultra設有四個主鏡頭，其中5,000萬像素廣角鏡頭支援OIS光學防震。

熒幕上方設有1,200萬像素前置鏡頭。

得益於 Galaxy AI及OIS光學防震功能，夜間攝影也能捕捉清晰、細緻的圖像。

總結

Galaxy S24 Ultra 不單在硬件上有改進，新加入的Galaxy AI更是整部手機的重點，大大提升使用體驗。此外，即日起至1月30日預訂Galaxy S24 Ultra，可獲免費升級容量，即講買512GB版本可獲1TB版本，另外也有Galaxy Store $300遊戲優惠券、Office 365、AI及修圖工具試用等優惠，同時購買Galaxy Watch6系列或Galaxy Watch5 Pro智能手錶，及Galaxy Buds2 Pro 無線降噪耳機，分别可享$1,000及$800折扣。

Galaxy S24 Ultra支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

手機友側設有音量及電源鍵。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：3,120 x 1,440像素，6.8吋多點觸控Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 5,000 萬像素遠攝 + 1,000 萬像素遠攝鏡頭（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：162.3 x 79.0 x 8.6毫米

重量：232克

售價： $12,898 (1TB) / $10,898 (512GB) / $9,898 (256GB)

查詢：Samsung 3698 4698







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