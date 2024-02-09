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Asus新一代ROG Phone 8系列繼續令先電競手機領域，型號分别有 ROG Phone 8及ROG Phone 8 Pro。新系列不單保留了過往ROG Phone的特色，是次更加強了整體規格，將電競手機手機重新定義。

ROG Phone 8及ROG Phone 8 Pro用上全新的外型設計，特別的地方是加入IP68防水防塵功能。兩個型號分别在於ROG Phone 8機背配有AURA RGB燈效，提供16GB + 256GB型號，以及有黑、灰兩色選擇；而ROG Phone 8 Pro機背則擁有341 顆 LED 燈打造的Anime Vision，可訂動畫或顯示天氣、電量等功能，並提供16GB + 512GB及24GB + 1TB兩款。

ROG Phone 8系列設有3,200萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

筆者試用的是ROG Phone 8，機背配有AURA RGB燈效。

手機設有三個主鏡頭，配備5,000萬像素廣角、1,300萬像素超廣角及3,200萬像素長焦三鏡頭。

既然是電競手機當然要有高效能，是次ROG Phone 8系列用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試得分有217萬。加上採用六層散熱設計為基礎的第2代360°全方位散熱技術，可提升22%散熱效率，亦可配合專屬配件「空氣動力風扇 X」讓手機背面溫度降低36°C。當然，ROG Phone 8系列手機保留了AirTrigger觸控鍵，也加入全新AI遊戲功能與遊戲精靈，玩手遊有更好體驗。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔。

音量鍵及電源鍵設在機身右側，兩側還設有AirTrigger觸控鍵。

機身左側設有另一USB Type-C介面，用以充電或連接專屬配件。

ROG Phone 8系列支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

手機本身內置5,500mAh電池及支援65W快充，機身也提供了65W HyperCharge 快充充電器，並支援15W無線充電。手機配備的 6.78吋2,400 x 1,080解像度的LPTO AMOLED熒幕，搭載Corning Gorilla Glass Victus 2，支援LTPO 1至120Hz及最高165Hz熒幕刷新率、720Hz觸控採樣率、2,500nits峰值亮度及DCI-P3廣色域顯示等。

遊戲進行時可透過Game Genie啟動不同的功能。

依舊提供X模式，可加強系統效能以得到最好遊戲體驗。

拍攝功能與上代差不多，但提供了最多3倍光學變焦攝力。

ROG Phone 8系列搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，啟動X模式後安兔兔測試有217萬分，有頂級效能表現。

縱使ROG Phone 8系列是電競手機，不過仍擁有強效的攝力，影像質素媲美旗艦手機。

縱使ROG Phone 8系列是電競手機，不過仍擁有強效的攝力，配備5,000萬像素廣角、1,300萬像素超廣角及3,200萬像素長焦三鏡頭，也有3,200萬像素自拍鏡頭。其中廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件，結合OIS及EIS 2.0的六軸防手震Hybrid雲台3.0，拍攝相片或攝錄影片都能保證有穩定的畫面，此外長焦鏡頭也支援OIS光學防震。

總結

Asus說ROG Phone 8系列為電競手機，但筆者覺得它是一部擁有手遊優化功能的手機，即使日常使用也有旗艦及手機水準。總括來說，ROG Phone 8系列是一次全方位的升級，無論在效能、散熱、攝影，還是用戶體驗上都有所改進。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.2GHz八核

記憶體：12GB/16GB/24GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.78吋多點觸控LTPO AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,300萬像素超廣角 + 3,200萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,500mAh

體積：163.8 × 76.8 × 8.9毫米

重量：225克

售價：$8,498 (16GB + 256GB) / $9,498 (16GB + 512GB) / $11,498 (24GB + 1TB)

查詢：Asus 3582 4770