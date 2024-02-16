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筆者之前介紹過Samsung Galaxy S24系列的Galaxy 24 Ultra，是次將會主力介紹同系列的入門型號Galaxy S24。縱使整體規格有别，但Galaxy S24同樣擁有高效能及內置Galaxy AI，也有不俗的攝力。

Galaxy S24採用傳統手機的外形設計，備有紫、黃、黑、灰、綠、藍及橙多色選擇，與同系列的Galaxy S24 Ultra不同，金屬邊框加上玻璃機背手感尚可。手機分别有256GB及512GB容量， 並設有6.2吋2,340 x 1,080解像度Dynamic AMOLED 2X熒幕，支援120Hz刷新率及Vision Booster優化功能，可增加色彩和對比度。

熒幕上方設有1,200萬像素前置鏡頭。

Galaxy S24同樣支援屏幕指紋解鎖。

Galaxy S24採用傳統手機的外形設計，備有紫、黃、黑、灰、綠、藍及橙多色選擇。

Galaxy S24設有三個主鏡頭，分别是5,000萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝。

Galaxy S24同樣用上Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy處理器，內置8GB記憶體、4,000mAh電池，支援25W有線快充及無線充電，安兔兔測試已經有超過170萬分，效能還是有頂級表現。此外，手機設有三個主鏡頭，分别是5,000萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝，提供了三倍光學變焦及30倍數碼變焦能力，整體拍攝功能與同系列其他手機相同。

採用USB Type-C介面充電，支援 25W有線快充及無線充電。

手機友側設有音量及電源鍵。

Galaxy S24支援設有雙SIM卡插槽，支援雙卡雙待功能。

Galaxy S24 提供了三倍光學變焦及30倍數碼變焦能力。

同樣內置包括Circle to Search with Google 的Galaxy AI功能。

Galaxy S24採用Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy移動平台，安兔兔測試已經有超過170萬分，效能還是有頂級表現。

手機的5,000萬像素主鏡頭，拍攝相片質素仍有出色的表現。

總結

Galaxy S24提供的功能，包括內置Galaxy AI，使用起來的體驗其實與Galaxy S24 Ultra相差無機。筆者認為Galaxy S24適合預算不高而又想嘗試Galaxy AI的人士，但有意購買的話，還是選擇512GB型號有較高的使用彈性。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.39GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,340 x 1,080像素，6.2吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素超廣角 + 1,000萬像素遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,000mAh

體積：147.0 x 70.6 x 7.6毫米

重量：167克

售價：$6,898 (512GB) / $5,898 (256GB)

查詢：Samsung 3698 4698

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提起Jeep，自然聯想起越野車品牌。估不到這個品牌還推出了Spirit系列無線耳機，包括有JPS-EW003、JPS-EC001、JPS-EC002和JP-EC006四款產品。

JPS-EW003為半入耳式真無線耳機，支援藍牙5.3、Hi-Fi音質及IPX5防水，可連續播放4小時音樂，配合充電盒使用更擁有20小時以上的續航能力。定價$128。

JPS-EC001採用骨傳導技術，用上後頸掛耳設計，重量為33克。產品同樣支援藍牙5.3及IPX5防水，內置90mAh電池可連續播放5小時音樂。定價$168。

JPS-EC002和JP-EC006的規格基本上是相同，同樣用上採用骨傳導技術、後頸掛耳設計、支援藍牙5.3、IPX6防水及可使用15小時。兩者分别只在於不同的設計而已，定價均為$198。

查詢：鵬勃電子 2717 8131