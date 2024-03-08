加入最愛專欄 收藏文章

OnePlus 12自去年底發表後，直至現在國際版才剛在香港發售。該手機特色是有強勁效能及高品質熒幕，加上第四代Hasselblad攝影系統，擁有一流的攝力。香港以$6,499的定價發售，價格上還是有競爭性。

OnePlus 12設計沿用上代的OnePlus 11，但鏡頭補光燈、前置鏡頭及機身按鍵的擺位有别。國際版只有16GB + 512GB版本，備有綠黑兩色選擇，用上AG技術打造的玻璃機背，機身依舊仍設有三段式淨音按鍵，可一按切換靜音及震動。機內設有雙低溫速度VC散熱系統，採用3D毛細管散熱結構和雙VC設計，有9,140 平方毫米覆蓋面積，有效地加強散熱效果。

OnePlus 12用上LTPO熒幕，上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

手機用上AG技術打造的玻璃機背。

OnePlus 12引入第四代Hasselblade流動裝置鏡頭系統，配備三個不同焦距的鏡頭。

OnePlus 12設有6.82吋3,168 x 1,440 解像度120Hz ProXDR熒幕，提供最高4,500nits峰值亮度及2160Hz PWM調光，支援HDR10、HDR10+、HLG及Dolby Vision顯示，兼以Corning Gorilla Glass Victus保護。手機採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，亦可透過記憶體拓展功能為系統額外增加12GB記憶體，同時手機內置5,400mAh電池，支援100W有線快充及50W無線充電，官方稱充滿手機電量最快只需26分鐘。

機身依舊仍設有三段式淨音按鍵，可一按切換靜音及震動。

機身右側設有電源鍵及音量鍵。

機頂設有紅外線埠，可透過應用程式當遙控器用。

USB Type-C介面設於機底，支援100W有線快速。

OnePlus 12支援雙卡雙待，可惜不支microSD記憶卡。

除內置12GB記憶體外，系統也內置記憶體拓展功能，最多可額外加入12GB記憶體使用。

OnePlus 12引入第四代Hasselblade流動裝置鏡頭系統，新加入Hasselblad 經典鏡頭的散景和閃焰人像效果。該鏡頭系統設有13頻多光譜感應器，配有5,000萬像素Sony LYT-808感光元件廣角、4,800萬像素114°超廣角及6,400萬像素潛望遠攝鏡頭，提供2倍、3倍 、6倍光學，以及120倍數碼變焦能力，配合OnePlus與Hasselblad 合作開發的演算法，無論以任何焦段都能拍攝到極高水準的相片。

OnePlus 12提供2倍、3倍 、6倍光學，以及120倍數碼變焦能力。

OnePlus 12採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試獲174萬多分，屬於頂級效能。

配合OnePlus與Hasselblad合作開發的演算法，能拍攝到極高水準的相片。

總結

筆者試用完OnePlus 12後，感覺它是一部高水準的手機，使用體驗、拍攝能力及效能都是一流，定價$6,499尚算合理。此外，OnePlus 12本身並沒有跟機充電器，不過現時購買會額外附送價值$399的OnePlus SUPERVOOC 100W超級閃充充電器。

作業系統：Android 11

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：3,168 x 1,440像素，6.82吋多點觸控LTPO

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8/19 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/48 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/32/66/71 / 5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28A/n28B/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 4,800萬像素114°超廣角 + 6,400萬像素潛望遠攝

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,400mAh鋰電池

體積：164.3 x 75.8 x 9.15毫米

重量：220克

售價：$6,499

查詢：800900070







全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解