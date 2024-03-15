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3月5日才發表的Nothing Phone (2a)，隨即在香港市場推出。單看型號已知 Phone (2a) 與去年推出的Phone (2) 有極大關係，不過Phone (2) 以較大眾化的定價推出市場，$2,599起即能入手。

Phone (2a) 備有8GB + 256GB及12GB + 256GB兩款，繼承了Nothing手機的設計語言，同樣採用對稱設計，是次機身支援IP54防水防塵能力，兼提供了黑、白兩色機身選擇。不過，Phone (2a) 的設計上仍有改進，首先是雙鏡頭放置在手機的NFC線圈內，感覺猶如一雙眼睛，而機背亦繼續用上透明設計，擁有業界首創的90°一體式外殼，好看之餘也有更好保護性。

Phone (2a) 配備了與 Phone (2) 相同3,200 萬像素前置鏡頭。

6.7吋熒幕支援屏下指紋解鎖功能。

Phone (2a) 機背繼續用上透明設計，擁有業界首創的90°一體式外殼。

Phone (2) 擁有兩個同是5,000萬像素的主鏡頭，依然有Nothing的Glyph介面。

Phone (2a) 依然有Nothing的Glyph介面，不過是次只設有三條燈條，並只設於機背上方，這個設計無損Glyph介面的實用性，能透過燈光和聲音讓用戶得知資訊，如系統音量及倒數計時等，亦可配合第三方應用程式使用。另一方面，Phone (2a) 搭載建基於Android 14的Nothing OS 2.5，提供三年系統更新和四年安全性更新。

Phone (2a) 配備MediaTek Dimensity 7200處理器，內置5,000mAh電池，支援45W快速充電，官方稱20分鐘可充滿50%電量。從安兔兔測試的分數顯示，Phone (2a) 得到的分數約69萬，效能不是頂級但仍足夠日常使用及遊戲的需要。此外，Phone (2)配備6.7吋2,412 x 1,084解像度AMOLED熒幕，支援30-120Hz刷新率與240Hz觸控採樣率，可顯示10.7億顏色，擁有1,300尼特亮度和91.65%屏佔比。

機底設有USB Type-C介面，支援45W快速充電。

機身左側設置了音量鍵。

電源鍵則設於機身右側。

Phone (2a) 設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

Phone (2a) 搭載建基於Android 14的Nothing OS 2.5。

Glyph介面在設定中可逐一作出相關的燈光和聲音功能。

Phone (2a) 配備MediaTek Dimensity 7200處理器，安兔兔測試的得到的分數約69萬，效能不是頂級。

拍攝方面，Phone (2a) 配備兩個同是5,000萬像素的廣角及114°超廣角的主鏡頭，另外設有3,200萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡OIS支援光學防震功能，並提供兩倍光學變焦能力。配合與 Google 共同開發的 Ultra XDR演算法，Phone (2a) 拍攝時以 RAW 格式記綠不同曝光等級的八幀畫幅，再將每個像素的亮度調整最多五倍，從而在高光和陰影之間，讓相片得到更深層次、更準確的對比度。

配合與 Google 共同開發的 Ultra XDR演算法，Phone (2a) 能拍攝一流畫質的相片。

總結

縱使Phone (2a) 的規格不及去年推出的Phone (2)，可是以吸引的定價推出市場，最貴的版本也不過三千元，卻完整地保留了相同的使用體驗，加上味十足獨特的Glyph介面玩，筆者認為比同級手機優勝。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 7200 2.8GHz八核

記憶體：8GB/12GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,084像素，6.7吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：163.04 x 77.62 x 8.5毫米

重量：191克

售價：$2,599 (8GB + 128GB) / $2,999 (12GB + 256GB)

查詢：Synergy 3183 0168







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