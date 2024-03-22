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Asus新一代旗艦手機Zenfone 11 Ultra發表後隨即於市場發售，擁有一流的硬件規格之餘，Asus更首次在手機加入實用的AI功能，打破語言隔膜之餘，整體也豐富了使用體驗。

熒幕左上角設有1,300萬像素前置鏡頭。

Zenfone 11 Ultra用上全新設計，玻璃機背結合光面和霧面塗層，並以A字紋展現。

Zenfone 11 Ultra設有三個主鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件及內置六軸防手震 Hybrid 雲台 3.0。

Zenfone 11 Ultra備有12GB + 256GB及16GB + 512GB選擇，前者提供藍、黑、灰及粉紅四色機身；後者則有藍、黑兩色。手機支援IP68 防塵防水兼用上全設計，並不像上代走迷你機身路線，而是配有一個「大芒」，玻璃機背結合光面和霧面塗層，並以A字紋展現，而邊框就以100%再生鋁材製作。

採用USB Type-C介面充電，並保留了3.5毫米耳機插孔。

電源鍵及音量鍵設於機身右側。

支援熒幕指紋解鎖功能。

Zenfone 11 Ultra支援雙SIM卡，提供5G + 5G雙卡雙待功能。

Zenfone 11 Ultra加入AI功能，分別有離線搜尋手機內的圖片或應用程式的「AI 搜尋助手」、在通話中雙向繙譯的「AI 即時通話口譯」、將語音即時轉為文字及生成摘要的 「AI 錄音筆記」、確保通話品質的「AI 語音降噪」，以及一鍵自動生成桌布的「AI 智慧桌布」。

Zenfone 11 Ultra內置不同AI功能，包括在通話中雙向繙譯的「AI 即時通話口譯」。

將語音即時轉為文字及生成摘要的 「AI 錄音筆記」。

內置的「AI 智慧桌布」功能， 揀選背景、色調及構圖後，便能由AI生成桌布。

Zenfone 11 Ultra的效能首屈一指，用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔跑分有217萬，以及內置5,500mAh電池，支援65W快充及15W無線充電。手機配有2,400 x 1,080解像度6.78吋LTPO AMOLED熒幕，擁有94%屏佔比並以Corning Gorilla Glass Victus 2保護。這個熒幕支援Delta E < 1色彩準確度、107% DCI-P3廣色域及最高144Hz刷新率。

Zenfone 11 Ultra分别有5,000萬像素廣角、1,300萬像素120 ̊ 超廣角及3,200萬像長焦鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件及內置六軸防手震 Hybrid 雲台 3.0；長焦鏡頭也支援光學防震，並提供最高3倍光學變焦能力。配合AI演算法之下，即使用上最高的30倍數碼變焦，在直接處理RAW檔案之下也能增加清晰度，另外也提供AI圖像優化來提升相片質素。

Zenfone 11 Ultra用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔跑分有217萬。

Zenfone 11 Ultra的廣角鏡頭用上Sony IMX890感光元件，配合AI 圖像優化可拍攝到一流的畫質。

總結

筆者認為Zenfone 11 Ultra縱使定價比上一代高，可是整體的用料是頂級，整體來說是值回機價。唯一要留意是，手機的AI功能雖支援不同的語言，語音辨識準確度亦非常之高，較可惜暫時仍未有廣東話的支援。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.78吋多點觸控LTPO AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA 800/850/900/1700/1900/2100MHz / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/43/58 / 5G NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/ae / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,300萬像素120°超廣角（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,300萬像素120 ̊ 超廣角 + 3,200萬像長焦鏡頭（後置）

其他：GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,500mAh

體積：163.8 x 76.8 x 8.9毫米

重量：225克

售價：$7,498 (12GB + 256GB) / $8,498 (16GB + 512GB)

查詢：Asus 3582 4770







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