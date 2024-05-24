Sony Xperia 1 VI開賣！市場數一數二多媒體手機！170mm遠攝變焦鏡頭、遠攝微距拍攝，旗艦級水準！

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Sony新一代旗艦手機Xperia 1VI正式在港推出，新加入85-170mm光學變焦鏡頭及遠攝微距拍攝，以及更易用的攝影功能，再次挑戰手機攝影極限。加上強勁的影音規格及效能，讓Xperia 1VI成為市場上數一數二的多媒體手機。

Xperia 1 VI備有256GB及512GB版本，機身沿用上代的設計，支援IP65/68防水防塵，熒幕及機背分别以Corning Gorilla Glass Victus 2及Corning Gorilla Glass Victus保護，並分别有綠、黑、銀三色選擇。設計上主要分别，是Xperia 1 VI機背的鏡頭位置改用匹配機身顏色，看起來感覺更一致。

Xperia 1 VI機身沿用上代的設計，是次分别有綠、黑、銀三色選擇。

Xperia 1 VI機背的鏡頭位置改用匹配機身顏色，看起來感覺更一致。

手機設有1,200萬像素自拍鏡頭。

另一不同之處，是Xperia 1 VI換上了19.5:9顯示比例的6.5吋FHD+ HDR OLED熒幕，這個熒幕同樣Sony BRAVIA驅動，提供120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率及支援DCI-P3色域顯示等，亮度比上代提高約1.5倍，配合上Sunlight Vision功能，亦可提升在陽光直射下的亮度。

Xperia 1 VI採用Snapdragon 8 Gen 3處理器，內置12GB記憶體、支援microSD記憶卡及擁有5,000mAh電池，官方稱30分鐘可充電50%，更支援無線充電及反向無線充電功能，同時也支援5G及Wi-Fi 7連線能力。此外，手機保留了全方位立體聲揚聲器，並支援360 Reality Audio、360 Upmix、DSEE Ultimiate及高解析度音訊。

Xperia 1 V保留了 3.5mm耳機插孔。

機底設有USB Type-C介面，支援有線快速充電及無線充電。

Xperia 1 VI擁有整合指紋感應器的電源鍵、音量鍵和快門鍵。

手機支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽和microSD記憶卡共用。

向來攝影功能是Xperia 1系列手機的特色，是次Xperia 1 VI的三個主攝鏡頭均用上ZEISS T*防反射塗層，擁有Exmor T for mobile應光元件的4,800萬像素24mm廣角，以及兩個同樣是1,200萬像素的16mm超廣角及85-170mm光學變焦鏡頭，最多提供7.1倍光學變焦及21.3倍數碼變焦能力，配合新增的遠攝微距拍攝及背景模糊模式，以及全新肢體動作追焦功能，帶來不一樣的攝影體驗。

搭載全新的相機應用程式，整合了所有攝影功能。

新加入遠攝微距拍攝功能，攝影時必須以手動對焦。

Xperia 1 VI用上Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試分數超過162萬，擁有頂級效能。

透過長焦鏡頭及背景模糊模式，拍攝人像相片質素媲美單鏡相機。

Xperia 1 VI的遠攝微距拍攝功能，以120mm拍攝的相片能展示相當細緻的畫質。

為了讓用家更方便易用，Xperia 1 VI將過去的三個相機應用程式合而為一，搭載全新的相機應用程式，整合了所有攝影功能，當中包括有可全手動進行調校的專業攝影模式、PSM 特殊拍攝模式和創作者經常使用的Creative Look等。相機更內置直播功能，可將手機拍攝的畫面即時串流至YouTube直播。

總結

Xperia 1 IV的光學變焦能力遠勝其他手機，其本上能一機走天涯，所拍攝的影像也有極高的表現，加上強勁的多媒體效能，筆者認為貫徹Sony旗艦手機一向的高水準。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,340像素，6.5吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/34/38/39/40/41/46/66 / 5G n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1200萬像素（前置） / 4,800萬像素24mm標準 + 1,200萬像素85mm - 125mm變焦 + 1,200萬像素16mm超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh電池

體積：162 x 74 x 8.2毫米

重量：192克

售價：$9,699 (256GB) / $10,499 (512GB)

查詢：Sony 2833 5129







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