三星Samsung Galaxy Z Fold6摺疊手機！比上代軟硬件皆升級！設5色選擇+主打Galaxy AI功能

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Samsung一口氣推出了兩款摺疊手機，分别有「大摺」Galaxy Z Fold6及「細摺」Galaxy Z Flip6。兩款手機均內置了Galaxy AI來提升增加使用體驗，筆者是次將集中介紹Galaxy Z Fold6。

Galaxy Z Fold6分别有256GB、512GB及1TB版本，按容量分别有銀灰、軍藍、淺粉、暗紋黑、灰白色選擇。機身採用較方角的設計，摺疊後厚度只有12.1毫米，而重量亦239克，較上代Galaxy Z Fold5有所改進。此外，Galaxy Z Fold6採用了增強型鋁合金邊框及Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃保護，摺疊屏幕邊緣亦進一步結合雙軌結構鉸位設計，能分散外部衝擊構成的壓力。

Galaxy Z Fold6依然採用FlexHinge，可將手機摺疊成不同角度使用。

Galaxy Z Fold6備有整合指紋感應器的電源鍵，與音量鍵同設在機身右側。

Galaxy Z Fold6採用了增強型鋁合金邊框及Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃保護。

手機設有音體聲揚聲器，其中一個設於機頂。

機底設有USB Type-C介面及另一立體聲揚聲器。

Galaxy Z Fold6擁有6.3吋Dynamic AMOLED 2X外熒幕，提供9,68 x 2,376解像度及設有1,000萬像素前置鏡頭；而主熒幕同樣用上Dynamic AMOLED 2X，提供2,160 x 1,856解像度及支援120Hz刷新率，最重要是支援最高2,600nits亮度，加強了觀看體驗。另一方面，主熒幕依舊保留了400萬像素屏下鏡頭，方便不同的使用需要。

Galaxy Z Fol6機面設有6.3吋外熒幕。

外熒幕上方備有1,000萬素自拍鏡頭。

Galaxy Z Fold6配備三個主鏡頭，分别是5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000 萬像素遠攝。

主熒幕支援最高2,600nits亮度，加強了觀看體驗。

Galaxy Z Fold6主熒幕依舊保留了400萬像素屏下鏡頭，方便不同的使用需要。

Galaxy Z Fold6搭載針對AI運行而優化的Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy處理器，內置12GB記憶體及4,400mAh電池，支援25W快速充電、15W無線充電及反向充電。手機亦配備5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝主鏡頭，提供2位3倍光學及30倍數碼變焦，拍攝相片也可利用內置的ProVisual 引擎進行畫質優化。

手機 支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

Galaxy Z Fold6的相機經過優化，例如在半摺疊時使用高焦距會自動啟動Zoom Map，方便查看拍攝主體。

Galaxy AI是Galaxy Z Fold6的主打功能，如內置提供翻譯、摘要及自動格式化功能的筆記助手Note Assist、轉錄助手Transcript Assist、在熒幕上圈出想要搜尋物件的Circle to Search with Google、PDF翻譯功能，以及雙熒幕或聆聽模式使用語音翻譯Interpreter等。此外，Samsung Keyboard新增了編寫器Composer，輸入簡短關鍵字可生成不同款式的文本，而拍攝後的相片也可經AI調整主體或生成背景內容。

Galaxy AI是Galaxy Z Fold6的主打功能，其中 Circle to Search with Google能快速在熒幕上搜尋物件。

拍攝後的相片也可經AI調整主體或生成背景內容。

手機拍攝的相片經過ProVisual 引擎進行畫質優化，令相片有更好的畫質。

Galaxy Z Fold6搭載Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy處理器，安兔兔測試分數接近170萬分，有頂級效能。

總結

相對於上代產品，Galaxy Z Fold6不單帶來硬件上的升級，加入Galaxy AI更豐富了使用體驗，整體功能是有增無減。順帶一提，即日至7月23日訂購Galaxy Z Fold6或Galaxy Flip6，也可享有Samsung Care+的一年裝置保障；或付費升級至兩年裝置保障，另外也有Samsung Trade-in回贈、MOOV、YouTube Premium、Adobe Lightroom、Adobe Express、Clip Studio Paint EX、ArcSite等試用優惠。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：968 x 2,376像素，6.3吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（外熒幕） / 2,160 x 1,856像素，7.6吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（機面） / 400萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 1,200 萬像素超廣角 + 1,000萬像素遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,400mAh

體積：53.5 x 68.1 x 12.1毫米（摺合） / 153.5 x 132.6 x 5.6毫米（展開）

重量：239克

售價：$14,398 (256GB) / $15,398 (512GB) / $17,398(1TB)

查詢：Samsung 3698 4698







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