AI功能手機OPPO Reno12 Pro登場！大玩人工智能相片後製、錄音摘要、文案生成！$3,999超吸引！

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近期不少功能都以內置AI功能為賣點，OPPO新推出的Reno12 Pro也不例外，不單擁有AI攝影及AI文字生成、AI內容摘要等功能外，更可透過AI加強訊號接收。Reno12 Pro也有不俗的規格及功能，是一部大家值得留意的中階手機。

Reno12 Pro延續了Reno系列一貫的時尚設計風格，機身採用金屬邊框與玻璃機背，手感極佳，亦支援IP65防水防塵，而機背採用了銀川設計，增加了整體的美觀度。手機的6.7吋 AMOLED熒幕提供 2,412 x 1,080解像度，擁有93.5%屏佔比及支援120Hz 刷新率，亦支援 HDR10+，更以Gorilla Glass Victus 2玻璃保護。

Reno12 Pro的5,000 萬像素自拍鏡頭是支援自動對焦，能提升自拍相片的質素。

機背採用了銀川設計，增加了整體的美觀度。

Reno12 Pro擁有5,000 萬像素廣角、800萬像素超廣角及5,000 萬像素長焦三攝鏡頭。

Reno12 Pro 搭載Snapdragon 8 Gen 3 處理器，配備12GB記憶體和256GB ROM，無論是運行大型遊戲還是多任務處理，都能夠應對自如。在安兔兔測試中，Reno12 Pro獲得了超過 63萬分，展示了其強大的性能。此外，手機內置5,000mAh電池，支援 80W SUPERVOOC超級閃充技術，官方稱充電46分鐘即能為手機充滿電池。

攝影是Reno12 Pro 的一大亮點，擁有5,000 萬像素廣角、800萬像素超廣角及5,000 萬像素長焦三攝鏡頭，提供5倍光學及20倍數碼變焦，足以應付日常攝的需要。值得一提的是，手機的5,000 萬像素自拍鏡頭是支援自動對焦，能提升自拍相片的質素，並提供多種的攝影模式。

手機支援屏下指紋解鎖功能。

機頂設有紅外線埠，可配合應用程式當紅外線遙控器使用。



USB Type-C介面設於機底，支援 80W SUPERVOOC超級閃充技術。



機身右側設有音量鍵及電源鍵。

Reno12 Pro設有雙SIM卡插槽，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

AI功能是Reno12 Pro 的主打，當然AI錄音摘要及文案生成等功能是少不了。拍攝的相片可透過AI進行後期處理，例如一按自動辨識物件進行智能消除及生成相近的圖像，也可利用AI Studio可將相片中的人像換成不同背景和風格。另一方面，Reno12 Pro內置加強接收能力及定位準確度的AI LinkBoost功能，以及在手機沒有訊號時也能透過手機藍牙向附近的人進行語音通話的Beacon Link功能。

手機的拍攝功能與其他OPPO手機若，提供5倍光學及20倍數碼變焦。

內置AI消除功能，一按自動辨識物件進行智能消除及生成相近的圖像。

手機提供Beacon Link功能，在手機沒有訊號時也能透過手機藍牙向附近的人進行語音通話。

Reno12 Pro 搭載Snapdragon 8 Gen 3 處理器，在安兔兔測試中獲得了超過 63萬分，展示了其強大的性能。

Reno12 Pro拍攝的相片畫質細緻，在中階手機來說是高水準表現。

總結

Reno12 Pro在設計、攝影及AI功能都帶來極高水準表現，相比市場其他AI手機，Reno12 Pro勝在定價吸引，無論是日常使用還是拍攝美景，都能帶來極佳的體驗。如果正在尋找一款全能型手機，Reno12 Pro絕對是不二之選。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 7300-Energy 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,412 x 1,080像素，6.7吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR N1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 5,000 萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：161.05 x 74.8 x 7.4毫米

重量：180克

售價：$3,999

查詢：OPPO 3896 7699







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