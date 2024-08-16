AI手機 | 新一代細摺手機！Samsung Galaxy Z Flip 6軟硬件全面升級！聊天助手功能，收訊息AI自動回覆！

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Samsung Galaxy Z Flip 6是旗下最新一代「細摺」手機，無論軟硬件都比上一代有改進。軟件方面加入了Galaxy AI增加使用體驗，而硬件上也配備最先進的規格，整體來說功能上是有增加減。

Galaxy Z Flip 6 可算是Galaxy Z Flip 6的升級版，兩者採用相同的設計，備有256GB及512GB版本，提供了淺藍、銀灰、淺綠、暗紋黑、灰白色及蜜桃色機身選擇，而256GB更有淺黃色選擇。Galaxy Z Flip 6用上鋁合金邊框兼以Gorilla Glass Victus 2玻璃保護，機身支援IP48防水，採用雙軌結構鉸位設計，使用時可將手機調校至不同角度。

Galaxy Z Flip 6設有3.4吋720 x 748解像度Super AMOLED外熒幕，內置多種顯示風格之餘，更能直接查看訊息通知、打電話及進行自拍，也可加入不同小工具使用，更能直接使用應用程式如Google地圖及YouTube影片等，功能上與上代看齊。不過，是次加入了Galaxy AI的聊天助手功能，當收到訊息時可在外熒幕透過AI生成建議的回覆內容，使用起來較方便。

Galaxy Z Flip 6的主鏡頭升級至5,000 萬像素，另外也設有1,200萬123°超廣角鏡頭。

機身設有整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵。

採用USB Type-C介面充電，支援25W有線快充。

Galaxy Z Flip 6支援IP48防水，並以Gorilla Glass Victus 2保護。

手機擁有6.6吋2,640 x 1,080解像度的Dynamic AMOLED 2X熒幕。

主熒幕上方設有1,000萬素自拍鏡頭。

Galaxy Z Flip 6搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，內置12GB記憶體，安兔兔測試分數有135萬多，效能屬於頂級。另一方面，手機保留了支援1-120Hz刷新率的6.7吋2,640 x 1,080解像度Dynamic AMOLED 2X熒幕，電池容量升級至4,000mAh，支援25W有線及15W無線快充，也支援無線反向充電功能。

Galaxy Z Flip 6採用雙軌結構鉸位設計，可讓主熒幕調校至不同角度使用。

Galaxy Z Flip 6設有3.4寸外熒幕，可於外熒幕直接使用應用程式。

Galaxy Z Flip 6設有雙SIM卡插槽，這方面比上代優勝。

相機可根據摺疊角度，自動切換成不同模式使用。

外熒幕提不同設計選擇，並可按需要作個人化設置。

Galaxy Z Flip 6加入了Galaxy AI的聊天助手功能，當收到訊息時可在外熒幕透過AI生成建議的回覆內容。

Galaxy Z Flip 6的主鏡頭升級至5,000 萬像素，支援OIS光學防震，提供兩倍光學變焦及10倍數碼變係，另外也設有1,200萬123°超廣角鏡頭。受惠於Galaxy AI，是次支援自動變焦功能，同時拍攝時也能利用人像拍攝功能加強面部表情及虛化效果。拍攝後的相片也可利用Galaxy AI進行後期處理。

一如其他Galaxy系列手機，Galaxy Z Flip 6內置Galaxy AI功能，如語音 翻譯。

Galaxy Z Flip 6採用Snapdragon 8 Gen 4處理器，安兔兔測試分數有135萬多，效能屬於頂級。

Galaxy Z Flip 6的廣角鏡頭升級至5,000萬像素，拍攝的相片有更好的畫質。

總結

Galaxy Z Flip 6雖然外型與上代相同，可是整體使用體驗卻完全不一樣，尤其是有Galaxy AI更添實用性。總括來說，Galaxy Z Flip 6是一部實用性高的「細摺」手機， 若能負擔，筆者建議選擇512GB型號，有較大的使用彈性。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：748 x 720像素，3.4吋多點觸控Super AMOLED（外熒幕）2,640 x 1,080像素，6.7吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素123°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,000mAh

體積：71.9 x 85.1 x 14.9毫米（摺合） / 71.9 x 165.1 x 6.9毫米（展開）

重量：187克

售價：$8,698 (256GB) / $9,698 (512GB)

查詢：Samsung 3698 4698







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