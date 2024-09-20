$1,399 Teclast NEW T50平價4G平板登場！12吋高解像靚芒＋4個立體聲喇叭，聲息俱全！

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Teclast的平板一向以低價見稱，最新一員有NEW T50。NEW T50定價$1,399雖不是市場上最便宜的平板，卻擁有不俗的規格，包括有自動對焦鏡頭及高品質熒幕，還支援4G上網兼可當手機使用。

NEW T50熒幕上方設有800萬像素前置鏡頭。

NEW T50用上金屬機背兼有噴砂處理。

NEW T50擁有Sony IMX376感光元件的2,000萬自動對焦主鏡頭，支援四合一像素功能。

機身上下設有總共四個立體聲揚聲器，可配合四通道獨立功放智能芯片來提升音質。

NEW T50設計與Teclast其他平板相若，金屬機背用上噴砂處理來加強手感，機身上下更設有總共四個立體聲揚聲器，配合四通道獨立功放智能芯片來提升音質。平板本身配備11吋1,200 x 2,000解像度IPS熒幕，用上TDDI及Incell一體化觸擁全貼合技術，以及擁有T-Colour 2.0色彩優化技術以加強顯示色彩，整體來說有極高的聲畫質素。

NEW T50 採用USB Type-C介面充電，也設有耳機插孔。

音量鍵及電源鍵設在機身左側，旁邊的是重設鍵。

與傳統手機一樣，NEW T50內置SIM卡插槽，亦支援最多1GB microSD記憶卡。

NEW T50跟機附有專用的摺疊式保護套。

NEW T50用上Unisoc T606八核處理器，內置8GB記憶體及支援最多1GB microSD記憶卡，亦可利用記憶體擴展功能為系統提供額外8GB記憶體。這個硬件配搭在安兔兔測試分數只有26萬多，惟一般使用及「煲劇」勝任有餘。另一特色，是NEW T50內置了7,500mAh電池，支援18W有線快充，並支援4G上網及VoLTE語音通話、Wi-Fi 5連線及GPS定位等功能，通訊能力等同傳統手機。

內置撥號功能，可當一般手機作語音通話。

支援應用程式分割，可在同一畫面開啟兩個應用程式。

NEW T50安兔兔測試分數只有26萬多，一般使用及「煲劇」勝任有餘。

NEW T50擁有Sony IMX376感光元件的2,000萬自動對焦主鏡頭，支援四合一像素功能，拍攝畫質在同價位平板來說是有水準，另外亦設有800萬像素前置鏡頭。順帶一提，NEW T50跟機附有專用的摺疊式保護套，這方面也勝過同級平板。

總結

NEW T50給筆者的感覺是實而不華，適合觀看影片或上網之用，整體功能美善，以$1,399的定價來說尚算合理。唯一要留意，若想用NEW T50取代手機，就必須配搭藍牙耳機，否則只能用內置的揚聲器通話。

作業系統：Android 13

處理器：Unisoc T606 2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,200 x 2,000像素，11吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM / WCDMA /FDD-LTE / TDD-LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 2,000萬像素自動對焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

電池：內置7,500mAh鋰電池

體積：260 x 165 x 7.5毫米

重量：510克

售價：$1,399

查詢：PengBo 2717 8131

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