先睹為快！深圳直擊Honor Magic7系列新一代旗艦手機發布，AI軟硬件功能全面提升！同時支援3D人臉及超聲波指紋雙生物識別！

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Honor日前在深圳國際會展中心舉行Magic7系列旗艦新品發布會，發表了全新Magic7及Magic7 Pro兩款新旗艦手機，在效能、攝影及通訊功能等都有明顯改進。兩款手機將於11月8日在中國發售，定價4,499人民幣起。

Magic7系列提供天際藍、朝霞金、月影灰、雪域白及絨黑色五種顏色選擇，其中Magic採用採用超窄等邊直屏，而Magic7 Pro則採用等深微四曲屏。整個系統熒幕用上巨犀玻璃，具備 10 倍抗跌能力及獲得SGS五星認證，並支援 IP68 防塵防水及 IP69 防高溫高壓噴水。Magic7 Pro更是業界唯一同時支援3D人臉識別和3D超聲波指紋雙生物識別的手機。

Magic7系列提供天際藍、朝霞金、月影灰、雪域白及絨黑色五種顏色選擇。

Magic7 系列採用 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器，用了第二代3nm工藝製程。

Magic7 Pro更是業界唯一同時支援3D人臉識別和3D超聲波指紋雙生物識別的手機。

內置換臉檢測，可估算觀看的影像是否AI生成。

Magic7 Pro採用等深微四曲屏，擁有6.8吋顯示面積。

除了5,000萬像素前置鏡頭外，Magic7 Pro亦擁有3D ToF 鏡頭。

在五種機身顏色中，以月影灰較特别。

Magic7 系列搭載三個5,000萬像素鏡頭，其中Magic7 Pro的長焦鏡頭更升級至2億像素。

Magic7 系列引領AI智能顯示時代，分别有6.78吋及6.8吋護眼屏幕，支援 5,000nits HDR 峰值亮度，並有1-120Hz智能刷新率和8T LTPO技術，低功耗同時保證畫質，亦可透過AI提升顯示畫質。此外，Magic7系列還加入數字人顯示功能，可根據實時狀態提供通知提醒，帶來更智能的互動體驗。

Magic7 系列搭載5,000萬像前置、5,000萬像素主攝、5,000萬像素長焦和5,000萬像素廣角微距鏡頭，其中Magic7 Pro的長焦鏡頭更升級至2億像素，支援3倍光學及100倍數碼變焦及採用1/1.4吋感光元件，配合搭載的AI馭光引擎，可透過AI來提升光影效果。

Magic7 系列採用 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器，用了第二代3nm工藝製程，效能比上一代大幅提升。手機亦內置AI 預測調度引擎，以及配備行業首創的 NPU + GPU異構計算架構，讓高幀遊戲也能流暢運作，實現旗艦級電競體驗。Magic7 系列搭載第三代青海湖電池，Magic7內置5,650mAh 電池；Magic7 Pro 則為 5,850mAh，內置新一代都江堰電源管理系統及Honor E2能效增強芯片，支援100W有線及80W無線快充，官方稱33分鐘可為手機充滿電。

機身右側設有電源鍵及音量鍵。

紅外線埠及揚聲器設於機頂。



採用USB Type-C介面充電，支援最高100W有線快充。

Magic7 系列強化鷹眼抓拍功能，更可高速連拍一瞬即逝的影像。

同場亦發表了Magic7 RSR Prosche Design版本，將於12月公佈更多詳情。

採用Snapdragon X Elite處理器的MagicBook Art 14筆記本電腦，提供10.6小時續航能力，定價8,499人民幣。

支援北極星定位系統及eSIM的Honor Watch 5運動手錶，定價999人民幣，同樣於11月8日發售。

Honor在發佈會表示，未來會推出全新GT系列產品。

通訊方面，Magic7系列引入首發通訊芯片 Honor C2，在弱網環境下訊號提升20%，Magic7 Pro 更支援雙Wi-Fi芯片聚合下載，網速提升至 200%。此外，Magic7支援北斗衛星短信功能；而Magic7 Pro更支援天通衛星通訊及AI衛星通訊降噪功能。另一方面，Magic7系列搭載MagicOS 9.0，擁有一系列AI應用功能，例如YOYO智能體可以自動執行各種任務，換臉檢測可估算觀看的影像是否AI生成等等。

總結

是次發布bl的Magic 7系列只屬國內版，暫時Honor仍未有國際版的推出時間表，但根據經驗得知，可肯定Magic7系列極大可能在香港發售，有興趣的話不妨等Honor進一步資訊。

定價（人民幣）：

Magic7: ¥4,499 (12GB + 256GB) / ¥4,799 (12GB + 512GB) / ¥4,999 (16GB + 512GB) / ¥5,499 (16GB + 1TB)

Magic7 Pro: ¥5,699 (12GB + 256GB) / ¥6,199 (16GB + 512GB) / ¥6,699 (16GB + 1TB)







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