Ulefone Armor Mini 20T Pro迷你三防手機 通訊功能齊全！熱感成像功能量度-10°C至450°C溫度 機背130枚LED燈變強力手電筒

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Ulefone近日新推出了一款Armor Mini 20T Pro5G三防手機，單看型號已知夠迷你。該手機提供全面的通訊功能，包括支援5G上網，亦內置了FLIR熱感成像傳感器及不俗的規格。

Armor Mini 20T Pro用上4.7吋熒幕，設有3,200萬像素前置鏡頭。

採用同系列的傳統三防手的設計，以黑色為主色。

相對於Ulefone過去的三防手機，Armor Mini 20T Pro採用較迷你的機身設計，以黑色為主色，同樣擁有IP68/IP69K防護等級標準和MIL-STD-810H軍規測試。由於機身細小，直接令機身重量只有301克，在三防手機來說是輕巧便攜。與同系的手機一樣，Armor Mini 20T Pro設有「智靈鍵」，而耳機及USB插孔被加上防水塞以增強防水能力。

除了設有5,000萬像素主鏡頭，Armor Mini 20T Pro亦設有熱感成像傳感器，在旁更有130枚LED燈。

機頂設有紅外線埠及耳機插孔。

機底設有USB Type-C介面，兼以防水塞保護。

Armor Mini 20T Pro用上MediaTek Dimensity 6300處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存及支援microSD記憶卡，亦提供了最多8GB記憶體擴展功能，安兔兔測試有40多萬分。手機配備6,200mAh電池，支援33W快速充電及15W無線充電，同時亦擁有4.7吋720 x 1,600解像度的LCD熒幕，支援90Hz屌新率，更以Corning Gorilla Glass Victus保護。

Armor Mini 20T Pro保留了「智靈鍵」，能一按開關手機的功能。

機身右側設有音量鍵及整合指紋感應器的電源鍵。

Armor Mini 20T Pro採用支援雙SIM卡，其中SIM 2位置與microSD記憶卡共用。

Armor Mini 20T Pro最特别地方是設有FLIR Lepton 3.5的熱感成像傳感器，能量度-10°C至450°C的溫度，而且也能自定量度位置，兼可用來拍攝熱感相片，功能甚至比專業級熱感裝置強。此外，手機設有3,200萬像素前置及5,000萬像素主鏡頭，其中主鏡頭用上ISOCELL GN1感光元件，提供了兩倍光學變焦及不同的拍攝功能，能拍攝出畫質不俗的相片。

手機內置8GB記憶體，亦提供了最多8GB記憶體擴展功能。

Armor Mini 20T Pro的熱感成像傳感器能量度-10°C至450°C的溫度。

Armor Mini 20T Pro用上MediaTek Dimensity 6300處理器，安兔兔測試有40多萬分。

Armor Mini 20T Pro內置戶外工具箱，提供一系列針對戶外使用的功能。手機機背設有130枚LED燈，提供最高500流明，可用來當作手電筒使用，透過內置的Camping Light應用程式能調校不同的電筒模式。此外，LED燈更可設定以藍紅兩色閃亮，以便在戶外作警示用途。

內置的Camping Light應用程式能調校不同的電筒模式。

LED燈可設定以藍紅兩色閃亮，以便在戶外作警示用途。

總結

Armor Mini 20T Pro提供傳統智能手機的功能，便攜迷你機身加上三防及戶外功能，可算是一部高實用性智能手機。即使內置的熱感成像功能用不著，也無礙Armor Mini 20T Pro的吸引力。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：720 x 1,600像素，4.7吋多點觸控IPS LCD

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19/ FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 / TDD-LTE Band 32/34/38/39/40/41 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素（後置）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / FM收音機 / 紅外線埠 / 熱感成像傳感器

電池：內置6,200mAh電池

體積：133.5 x 63.3 x 24.9mm毫米

重量：301克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$2,799







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