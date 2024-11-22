Honor X9c繼續走堅硬路線，防水耐熱禦寒兼防爆，獲瑞士抗跌認證：2米高跌落地都無問題

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Honor X9系列一直以堅硬見稱，新推出的X9c秉承了堅硬之餘，更加入生活防水和耐熱禦寒能力，硬件規格上也有所提升。X9c更是全球首款榮獲「瑞士SGS五星全機抗跌認證」的智能手機，可見其「防爆宗師」的實力。

X9c設計與上代X9b相若，機身用上鈦合金物料，分别在於機背的鏡頭圓環，是次提供了紫、黑、青三色選擇，其中青色機背加入了有層次感的漸變紋理。X9c擁有6.78吋2,700 x 1,224解像度AMOLED雙曲面熒幕，支援屏下指紋解鎖及120Hz刷新率，升級的地方有支援4,000nits峰值亮度及3,840Hz高頻PWM調⁠光⁠。

X9c採用雙曲面熒幕，上方設有開孔試1,600 萬像素前置鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

X9c設計與上代X9b相若，機身用上鈦合金物料，是次提供了紫、黑、青三色選擇。

X9c搭載雙主鏡頭，繼有1.08億像素廣角及500萬像素110°超廣角。

手機配備「太極緩震架構」，能抵禦兩米跌落，同時也利用業界首創的全包圍曲面熒幕及緩衝氣囊保護殼第二代緩衝結構，可防止熒幕遭刮花和衝擊，亦加強了抗摔能力，加上超強化玻璃和貝茲曲線設計，官方稱堅硬耐用程度較上代X9b提升166%。另一特色是X9c配備超密封三層防水結構，獲得IP65M抗水防塵認證，可在25厘米水深浸泡5分鐘，這也比上一代優勝之處。

X9c採用USB Type-C介面充電並支援66W快速充電。

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

X9c支援雙SIM卡，惟不設microSD記憶卡插槽。

手機配備「太極緩震架構」，能抵禦兩米跌落，在X9c發布會中亦有即場跌落示範。

縱使X9c同樣搭載Snapdragon 6 Gen 1處理器及內置12GB記憶體及256GB儲存，可是配合智能記憶體功能，能為系統提供額外12GB記憶體，因此比上代有更高的效能。此外，手機用上第二代青海湖電池，容量提升至6,600mAh及支援66W有線快充，配合溫度變化智能調整手機的充電策略，能在-30°C至55°C的溫度範圍運作。

X9c內置12GB記憶體及256GB儲存，更支援智能記憶體功能為系統提供額外12GB記憶體。

拍攝功能與其他Honor手機相同，並提供3倍無損及10倍數碼變焦。

X9c與上代X9b同樣搭載Snapdragon 6 Gen 1處理器，但由於可用記憶體較多，因此安兔兔測試得分有53萬多，效能較上代高。

X9c的1.08億像素廣角鏡頭可拍攝高品質的相片，以中階手機來說已經不錯。

X9c搭載雙主鏡頭，繼有1.08億像素廣角及500萬像素110°超廣角，另外也設有1,600萬像素自拍鏡頭。其中廣角鏡頭支援OIS光學防震，用上1／1.67吋感光元件，支援9合1像素合拼技術，提供3倍無損及10倍數碼變焦，相片質素有一定水準。拍攝功能方面，X9c提供一倍環境人像、兩倍氛圍人像和三倍特寫人像，亦內置AI運動感應和AI圖片移除等AI攝影功能。

總結

X9c的定價與上代X9b相同，可是整體的規格全面增強，其堅硬程度也提升不少。一如以往，購買X9c可獲優惠，包括贈送Honor Watch 4智能手錶（價值$1,099）和Honor碎屏寶服務（價值$899），令手機有更高的性價比。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,700 x 1,224像素，6.78吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：1,600萬像素超廣角（前置） / 1.08億像素廣角 + 500萬像素110°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,600mAh

體積：162.8 x 75.5 x 7.98毫米

重量：189克

售價：$2,699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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