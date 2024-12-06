Asus ROG Phone 9 Pro最強軟硬件規格，機背AniMe Vision熒幕玩得又睇得，電競手機拍出高質相片+AI語音降噪功能

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Asus ROG Phone系列一向是電競手機的代名詞，新一代的ROG Phone 9系列亦正式在港推出，當中以ROG Phone 9 Pro最強，更是首款搭載Snapdragon 8 Elite處理器的手機，將手機效能推向極緻。

ROG Phone 9 Pro分别有12GB + 512GB及24GB + 1TB兩款，兩者的設計、規格及功能是完全相同。手機採用全黑色機身設計，依舊支援IP68防塵防水及機身設有AirTrigger按壓觸控鍵，機背設有以648 顆mini-LED製成的 AniMe Vision熒幕，可自訂動畫與顯示不同功能，更可透過AirTrigger按壓觸控鍵來玩多款經典遊戲。

ROG Phone 9 Pro設有3,200萬像素前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

ROG Phone 9 Pro首次用上Snapdragon 8 Elite處理器，安兔兔測試得分接近290萬，是目前效能最高的手機。配合散熱需要，ROG Phone 9 Pro 採用第三代360° 全方位散熱系統，配合加大面積的石墨片，官方稱散熱效能較上代提升12%，有需要時更可配合空氣動力風扇X Pro進一步讓手機降溫。該配件設有兩個實體按鍵、3.5mm耳機插孔及USB Type-C介面，兼可當手機支架使用。

機背設有以648顆mini-LED製成的AniMe Vision熒幕。





手機設有三個主鏡頭，配備5,000萬像素廣角、1,300萬像素超廣角及3,200萬像素長焦三鏡頭。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔。

ROG Phone 9 Pro搭載2,400 x 1,080解像度的6.78 吋 E6 AMOLED 熒幕，以Gorilla Glass Victus 2保護，熒幕支援最高185Hz更新率、適應更新率技術 (LTPO)、720Hz 觸控取樣率、2500尼特峰值亮度及Delta-E < 1色彩精確度。此外，手機的電池升級至5,800mAh容量，支援 65W 快充、無線充電與旁路充電，跟機也會附有65W快速充電器。

音量鍵及電源鍵設在機身右側，兩側還設有AirTrigger按壓觸控鍵。

機身左側設有另一USB Type-C介面，用以充電或連接專屬配件。

攝影功能方面，ROG Phone 9 Pro配備5,000萬像素廣角、1,300萬像素120°超廣角及3,200萬像素長焦鏡頭。廣角鏡頭用上Sony Lytia 700感光元件，支援六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0，亦支援OIS光學防震及EIS電子防震技術，長焦鏡頭也支援OIS光學防震。另一方面，ROG Phone 9 Pro配備不同的AI攝影功能，繼有AI快門追焦、AI夜間錄影、AI人像錄影及AI圖像優化等等。

ROG Phone 9 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

ROG Phone 9 Pro可配合空氣動力風扇X Pro進一步讓手機降溫，該配件設有兩個實體按鍵、3.5mm耳機插孔及USB Type-C介面，兼可當手機支架使用。

遊戲功能方面，ROG Phone 9 Pro新加入可於遊戲內自動升級技能的「AI 遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」，以及方便玩家快速搜尋及即時翻譯遊戲內容的「AI 辨識快搜2.0」等功能，而在進行遊戲中，亦可透過AI語音降噪讓通話通話保持清晰。

ROG Phone 9 Pro的Game Genie進行遊戲時除了可優化系統外，亦加入不同的AI功能。

AniMe Vision熒幕可自訂動畫與顯示不同功能。

拍攝功能遇上代差不多，但加入了不同的AI功能。

總結

ROG Phone 9 Pro是目前最強效能的手機，擁有暫時最先進的軟硬件，即使不用來玩遊戲，只作日常一般用途也是極之出色。

ROG Phone 9 Pro首次用上Snapdragon 8 Elite處理器，安兔兔測試得分接近290萬，是目前效能最高的手機。

ROG Phone 9 Pro雖是電競手機，但主鏡頭仍可拍攝高品質的相片。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz八核

記憶體：16GB/24GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.78吋多點觸控Flexible AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA 800/850/900/1700/1900/2100MHz / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/43/48 / 5G NR N1/2/3/5/7/8/12/18/20/25/26/28/38/40/41/48/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,300萬像素120°超廣角 + 3,200萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC/GNSS / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置5,800mAh

體積：163.8 × 77 × 8.9毫米

重量：227克

售價：$9,598 (16GB + 512GB) / $11,498 (24GB + 1TB)

查詢：Asus 3582 4770







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