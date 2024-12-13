$1,499 5G手機 Ulefone Note 18 Ultra高性價比，功能全面應有盡有：超廣角雙主鏡頭、高質熒幕、可變身全能遙控器

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市面上有不少千元手機，就連專門推出三防手機的Ulefone也以Note 18 Ultra應市。該手機擁有超高性價比，以$1,499的定價發售，配備雙鏡頭、高品質熒幕及支援5G上網等功能，在同級手機來說是有競爭性。

Note 18 Ultra的外型很有iPhone 的影子，是次備有黑、白、灰三色選擇，機背加入了花瓣紋理用上AG塗層，在光線照射下帶來獨特的觀感，並用上玻璃物料，配以金屬邊框帶來很好的手感。手機的機身除了有整合指紋辨識功能的電源鍵，Ulefone也將三防手機的「智靈鍵」帶進Note 18 Ultra，可用來快速開啟應用程式及系統功能。

Note 18 Ultra熒幕上方設有3,200萬像素前置鏡頭。

Note 18 Ultra機背加入了花瓣紋理用上AG塗層，在光線照射下帶來獨特的觀感。

設有5,000萬像素廣角及5,000萬像素117.3°超廣角雙主鏡頭。

Note 18 Ultra用上MediaTek Dimensity 720處理器，內置6GB記憶體及256GB儲存，更支援最多6GB記憶體擴展功能，變相列系統擁有共12GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試有39萬多分，分數不是很高但足夠日常使用的需要。此外，手機支援5G雙卡雙待，也可透過microSD記憶卡擴展儲存空間，以及支援NFC、紅外線遙控功能等，提供的功能超越其他同價位手機。

縱使Note 18 Ultra是千元手機，可是配置了顯示質素不俗的熒幕，該6.78吋熒幕擁有2,460 x 1,080解像度及91%屏佔比，支援90Hz刷新率並以Corning Gorilla Glass保護。另一方面，手機配備5,450mAh電池，支援18W快速充電，電量足夠一整天的使用。

機頂設有紅外線埠及耳機插孔。

機底設有USB Type-C介面，支援18W快速充電。

Note 18 Ultra保留了「智靈鍵」，與電源鍵一超設於機身左側。

機身右側設有整合指紋辨識功能的電源鍵。

Note 18 Ultra 支援5G雙卡雙待，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

Note 18 Ultra的攝影功能同樣出色，配有3,200萬像素前置、5,000萬像素廣角及5,000萬像素117.3°超廣角雙主鏡頭，提供了兩倍光學變焦及AI、人像、HDR、夜景模式等拍攝功能。其中廣角頭用上Samsung GN1的1／1.31吋感光元件，擁有f／1.95光圈及四合一像素功能，實際拍攝出來的相片算是有水準。

手機內置6GB記憶體，亦提供了最多6GB記憶體擴展功能。

Note 18 Ultra的「智靈鍵」可在設定中選擇開啟的應用程式及系統功能。

配合手機內置應用程式，可將Note 18 Ultra變成全能遙控器。

相機提供了兩倍光學變焦及AI、人像、HDR、夜景模式等拍攝功能。

Note 18 Ultra用上MediaTek Dimensity 720處理器，安兔兔測試有39萬多分，分數不是很高但足夠日常使用的需要。

Note 18 Ultra實際拍攝出來的相片算是有水準。

總結

筆者覺得Note 18 Ultra的最大優勢並不單只是其$1,499的定價，而是提供的功能全面，無論是5G上網、播放影音媒體、攝影，甚至當作全能遙控器，Note 18 Ultra都能勝任。

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 720 2GHz八核

記憶體：6GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,460 x 1,080像素，6.78吋多點觸控LCD

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19/ FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/1920/25/26/28A/28B/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素117.3°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機 / 紅外線埠

電池：內置5,450mAh電池

體積：168.8 x 76.8 x 8.85毫米

重量：211克

查詢：鵬勃電子 2717 8131

售價：$1,499







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