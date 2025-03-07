華為 Mate XT：10.2吋熒幕最大最薄摺機，極致設計與多元智能體驗

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Huawei Mate XT | Ultimate Design（下稱 Mate XT）國際版正式在港發售。該手機是全球首款量產，也是現時市場上最薄、熒幕最大的摺疊手機，能以不同熒幕組合方式使用，突破智能手機的使用體驗。

Mate XT 延續 Mate 系列的經典元素，機身採用超薄素皮與航天級纖維材質，提供瑞紅及玄黑配色，展開後厚度只有 3.6毫米，即使摺疊後厚度亦只有12.8毫米。相機模組以八角星鑽中軸對稱設計為核心，更首創岩脈紋理設計，經過22天製作和78道工序，令每台手機的紋理皆獨一無二。

Mate XT最大特色是擁有3K解像度的10.2吋三摺熒幕，提供92%屏佔比。

設有800萬像素前置鏡頭。

在雙屏模式下，Mate XT的使用體驗與傳統「大摺」手機相同。

把熒幕摺疊後，Mate XT即變身成直板手機。

Mate XT 延續 Mate 系列的經典元素，機身採用超薄素皮與航天級纖維材質。

Mate XT加入了琥珀金腰線與匠造徽標作點綴。

相機模組首創岩脈紋理設計，令每台手機的紋理皆獨一無二。

Mate XT最大特色是擁有3K解像度的10.2吋Hi-Res Huawei X-True三摺熒幕，提供92%屏佔比，支援90Hz自適應刷新率、 240Hz觸控採樣率及HDR顯示。手機配置Huawei天工鉸鏈系統，讓熒幕可內外雙向摺疊，更可變身成 6.4 吋單屏和 7.9 吋雙屏使用。熒幕亦用上多向彎折柔性物料，採用特大UTG玻璃與非牛頓流體材質來提升耐用程度和抗衝擊能力。

Mate XT機頂設有紅外線埠，可配合手機內置智能遙控器應用程式使用。

底部設有USB Type-C介面，支援66W有線快充。

Mate XT設有雙SIM卡插槽，惟不支援記憶卡。

Mate XT搭載Kirin 9100 處理器，內置16GB記憶體與1TB儲存，安兔兔測試分數接近70萬，輕鬆應付不同使用的需要。手機內置5,600mAh電池，支援66W有線快充、50W無線快充及7.5W反向充電。此外，Mate XT同樣支援天通衛星通訊，配合相關服務之下，在覆蓋範圍可直接撥打衛星電話或收發短訊。

Mate XT支援5.5倍光學變焦與50倍數碼變焦。

展開手機後在10.2吋熒幕可同時開啟多個應用程式，有平板的使用體驗。

Mate XT同樣內置天通衛星通訊功能，可直接撥打衛星電話或收發短訊。

Mate XT搭載Kirin 9100 處理器，安兔兔測試結果，輕鬆應付不同使用的需要。

Mate XT搭載超光變XMAGE影像系統，其超光變鏡頭可拍攝到高質素的成像。

Mate XT搭載超光變XMAGE影像系統，配有5,000萬像素超光變、1,200萬像素超廣角及1,200萬像素長焦微距鏡頭，其中超光變和長焦微距鏡頭支援OIS光學防震，更設有10檔可變物理光圈，以及支援5.5倍光學變焦與50倍數碼變焦。實際攝影的成像質素，Mate XT與其他Huawei旗艦手機同樣出色，並不會因三摺設計而犧牲了攝力。

總結

Mate XT 帶來與別不同的使用體驗是毋庸置疑，既是直板手機、大摺手機，更是一台平板，三摺設計大幅提升使用彈性，重新定義旗艦手機的極限。筆者認為，像Mate XT這類三摺手機如同當年摺疊手機，未來勢必成為市場主流，其多元形態與創新應用，展現無可取代的市場潛力。另一方面，購買Mate XT可獲價值$6,799的一次碎屏服務寶及價值$1,400的兩年四次免費屏幕保護貼服務，另可額外加$99換購定價$1,399的Huawei FreeClip耳機。

作業系統：EMUI 14.2

處理器：Kirin 9010 2.3GHz八核

記憶體：16GB RAM / 1TB ROM

顯示屏：2,232 × 1,008像素，6.4吋（單屏模式） / 2,232 × 2,048像素，7.9吋（雙屏模式） / 2232 × 3184像素，10.2吋（三屏模式） / 多點觸觸OLED

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 / LTE TDD Band 34/38/39/40/41/42

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000萬像素超光變 + 1,200萬像素超廣角 + 1,200萬像素長焦微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / 天通衛星通訊 / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,600mAh

體積：156.7 x 73.75 x 12.8毫米（單屏模式） / 156.7 x 143 x 7.45/4.75毫米（雙屏模式） / 156.7 x 219 x 3.6/3.6/4.75毫米（三屏模式）

重量：298克

售價：$25,499

查詢：Huawei 8128 8810







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