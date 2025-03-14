Nothing Phone (3a) Pro：相機及性能大升級，專屬AI按鍵，$3,999高性價比手機

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Nothing上周才於MWC發表的Phone (3a) 系列，已經正式在香港推出。整個系列分别有Phone (3a) 和Phone (3a) Pro，當中後者是較高階型號，不僅延續品牌標誌性的透明美學，更在相機、性能上有大幅升級，是追求性價比與獨特使用體驗之選。

Phone (3a) Pro延續Nothing一貫的簡約風格，採用玻璃背板設計兼可看到內部結構，展現獨特的「裸露美學」。手機提供黑、白兩色機身選擇，機身更提升至 IP64防水防塵等級，並以環保理念打造，二氧化碳排放量僅 51.3 公斤，為Nothing 至今最低碳足跡的手機。此外，Phone (3a) Pro機背保留了Glyph介面，能以燈光和聲音來作通知，拍攝時亦可用來作補光燈。

Phone (3a) Pro配備5,000 萬像素前置鏡頭。

6.77吋熒幕支援屏下指紋解鎖功能。

Phone (3a) Pro採用玻璃背板設計兼可看到內部結構，展現獨特的「裸露美學」。

Phone (3a) Pro配置了三主鏡頭，其中廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震。

Phone (3a) Pro搭載 Snapdragon 7s Gen 3處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，並可透過擴充記憶體功能擴展至總共20GB記憶體，安兔兔測試得分超過80萬，效能足夠不同的需要。手機配備 6.77吋Full HD+ AMOLED熒幕，支援 3,000nits峰值亮度、120Hz自適應刷新率與480Hz觸控採樣率，在遊戲模式更可達1,000Hz。同時，手機備有 5,000mAh電池 及支援50W快充，官方稱20分鐘即可充至 50%。

機底設有USB Type-C介面，支援50W快速充電。

機身左側設置了音量鍵。

除了電源鍵外，機身右側更設有Essential Key，可一按捕捉內容發送至Essential Space 。

Phone (3a) Pro不單提供雙SIM卡槽，更支援eSIM。

Phone (3a) Pro配置了三主鏡頭，分别是主與Samsung聯合研發的5,000萬像素廣角、800萬像素120°超廣角，以及5,000萬像素潛望式長焦鏡頭。其中廣角及長焦鏡頭均支援OIS光學防震，後者更配備1/1.95吋Sony LYTIA 600 感光元件，支援3倍光學 與6倍無損變焦，結合AI清晰度演算法可實現 60倍超級變焦。至於前置鏡頭升級至5,000萬像素，支援4K錄影與AI自適應穩定功能。

Phone (3a) Pro搭載建基於Android 15的Nothing OS 3.1，同樣提供簡潔介面與高度個人化設定。

手機內置全新 的Essential Space ，按下Essential Key可捕捉內容發送至Essential Space ，並自動以AI轉換成文字。

相機提供3倍光學 與6倍無損變焦，結合AI清晰度演算法可實現60倍超級變焦。

Phone (3a) Pro搭載 Snapdragon 7s Gen 3處理器，安兔兔測試得分超過80萬，效能足夠不同的需要。

Phone (3a) Pro能拍攝高品質的相片，畫質媲美旗艦級手機。

Phone (3a) Pro搭載建基於Android 15的Nothing OS 3.1，同樣提供簡潔介面與高度個人化設定。最大特色是Nothing OS 3.1內置以AI驅動、全新 的Essential Space ，按下機身專屬實體按鍵Essential Key可捕捉內容發送至Essential Space ，並可長按快速記錄語音筆記或提示，而這些在Essential Space 的內容會經過AI轉換成文字。此外，官方承諾為手機提供 6年更新支援，包括3年系統升級與6年安全更新。

總結

Phone (3a) Pro以中階定價提供旗艦級體驗，從攝影、性能到軟件皆展現創新實力，適合追求獨特設計與使用體驗的用戶。另一方面，Phone (3a) Pro於3月25日正式開售，即日起至3 月24日預購期間，購買該手機可獲贈透明保護套、斜孭袋與CMF Watch Pro 2（總值超過$1,000 ）。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2.5GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,392像素，6.77吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/42/48/66 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 800萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素 潛望式長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：163.52 x 77.5 x 8.39毫米

重量：211克

售價：$3,999

查詢：Synergy 3183 0168







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