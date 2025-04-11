Samsung Galaxy A56 5G性能及攝力大提升，AI操作更簡易智能化

加入最愛專欄 收藏文章

Samsung Galaxy A系列再有新型號登場，今次推出有Galaxy A56 5G與Galaxy A36 5G，無論在性能、攝力及功能方面均有明顯提升，更首度引入專屬AI功能Awesome Intelligence，為用戶帶來更簡易、更智能的操作體驗。

Galaxy A56 5G外型設計延續A系列風格，提供霧炭灰、霧墨綠、霧淺灰及霧櫻粉四色選擇，同樣支援IP67防水防塵，重量為198克，比上代輕巧。機背採用Gorilla Glass Victus玻璃，配合金屬邊框，擁有抗刮耐用能力。手機配備6.7吋Infinity-O FHD+ Super AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率及1,200nits亮度，亦內置立體聲喇叭及Dolby Atmos音效，觀看影片或打機時有震撼表現。

Galaxy A56 5G用上Infinity-O FHD+ Super AMOLED全屏幕，設有1,200萬像素自拍鏡頭。

提供屏幕指紋解鎖功能。

Galaxy A56 5G沿用同系列的設計，機背採用Gorilla Glass Victus玻璃，配合金屬邊框，擁有抗刮耐用能力。

Galaxy A56 5G配備三個主鏡頭，分別是廣角、超廣角和微距。

Galaxy A56 5G搭載Exynos 1580八核處理器，配備12GB記憶體及256GB儲存，機內亦有更大的Vapor Chamber以提供流暢遊戲體驗。從安兔兔測試得分來看，Galaxy A56 5G得分有90萬多，效能較上代提升，足夠日常使用的需要。此外，手機內置5,000mAh電池，支援45W 快速及提供Super Fast Charge 2.0技術，官方稱可連線播放影片29小時。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

USB Type-C介面設於機底，支援45W快速充電。

Galaxy A56 5G支援雙卡雙待，惟不設記憶卡插槽。

整個系列提供霧炭灰、霧墨綠、霧淺灰及霧櫻粉四色選擇。

拍攝方面，Galaxy A56 5G設有三主鏡頭，包括5,000萬像素OIS光學防震廣角、1,200萬像素123°超廣角及500萬像素微距鏡頭，支援4K攝錄，亦有AI人像模式及連拍強化功能，另有「最佳臉部表情」功能，方便在拍攝中選取每位合照成員的最佳神情。另一方面，手機擁有1,200萬像素前置鏡頭，支援HDR影片和低雜訊模式。

Galaxy A56 5G首次支援Awesome Intelligence，加入多項AI功能如Circle to Search，可在熒幕上圈選搜尋相關資訊或進行音樂搜尋。針對相片編輯需求，手機提供AI物件橡皮擦，可移除相中不必要的物件，更可從現有照片中提取色調風格，自動製作個人化濾鏡。

相機的拍攝功能與Samsung其他Galaxy手機相若。

新加入「最佳臉部表情」功能，方便在拍攝中選取每位合照成員的最佳神情。

另外亦有不同的AI圖片處理功能，如橡皮擦可移除相中不必要的物件。

Galaxy A56 5G搭載Exynos 1580八核處理器，安兔兔得分有90萬多，效能較上代提升。

即使Galaxy A56 5G是中階手機，但仍可拍攝高畫質的照片。

另一款手機Galaxy A36 5G功能與Galaxy A56 5G相同，備有128GB及256GB版本選擇。手機用上Snapdragon 6 Gen 3處理器、內置8GB記憶體、5,000mAh電池及擁有6.7吋Infinity-O FHD+ Super AMOLED熒幕。另外也設有5,000萬像素光學防震主鏡頭、1,200萬像素123°超廣角、500萬像素微距及1,200萬像素自拍鏡頭。定價分別是$2,698及$2,998。

總結

Galaxy A56 5G各方面表現均比上代再升一級，加入了AI功能提升操作體驗之餘亦兼顧實用性，加上續航力強、拍攝功能及耐用設計，定價仍維持$3,698。最重要一點，是 Samsung稱會為手機提供6次作業系統更新及6年安全更新，相信可延續A系列在中階市場的受歡迎程度。

作業系統：Android 15

處理器：Exynos 1580 2.9GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,340像素，6.7吋多點觸控Infinity-O Super AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/28 / TDD-LTE Band 38/40/41 / 5G n1/5/28/40/41/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素123°超廣角 + 500萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：161.1 x 77.4 x 8.2毫米

重量：198克

售價：$3,698

查詢：Samsung 3698 4698







etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情