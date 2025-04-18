OPPO Reno13 F：$2,599 性價比高的AI手機，擁有超高畫質、動態影像生成與文件翻譯功能

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OPPO繼Reno13 Pro後，再推出同系列的新成員Reno13 F。手機以輕薄機身、AI影像技術及IP69防水防塵做賣點，功能與Reno13 Pro相近，定價只是$2,599，整體來說是有較高的性價比。

Reno13 F備有紫、灰兩色機身，其設計與Reno13 Pro相同，機背設有蝶影紋理讓手機更美觀。手機通過IP69、IP68和IP66級別的防塵防水測試，更可承受1.5米水深30分鐘浸泡及80°C高溫水濺，加上神盾耐用結構與海綿仿生緩震技術，為手機提供保護。此外，Reno13 F配備1,080 × 2,400像素的6.67吋AMOLED熒幕，提供92.2%屏佔比及支援120Hz刷新率。

Reno13 F熒幕左上角設有3,200萬像素自拍鏡頭。

熒幕提供指紋解鎖功能。

機背設有蝶影紋理讓手機更美觀。

Reno13 F採用三主攝鏡頭設計，配有廣角、超廣角和微距鏡頭。

Reno13 F配備Snapdragon 6 Gen 1處理器，內置12GB記億體和256GB儲存，也支援記憶體擴展功能，為系統提供額外12GB記憶體，安兔兔測試獲得接近62萬分，足夠日常使用需要。手機內置AI HyperBoost功能，透過AI演算法實現畫面穩定和溫控管理，更榮獲TÜV手機遊戲S級認證。另一方面，Reno13 F內置5,800mAh電池，支援 45W有線快充，官方稱充電30分鐘可為手機充電至44%。

音量鍵及電源鍵設在機身右側。

機底設有USB Type-C介面，支援80W快速充電。

Reno13 F支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

Reno13 F 的相機介面與其他OPPO手機相同。

Reno13 F保留了一系列AI相片後製功能，包括AI超高解像度、AI消除、AI去反光等。

Reno13 F採用三主攝鏡頭設計，配有5,000 萬像素廣角、800萬像素超廣角和200萬像素微距鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震，提供兩倍光學及十倍數碼變焦能力。拍攝功能方面，Reno13 F與同系列Reno13 Pro相同，包括有方便在水中拍攝水中相機模式，而主鏡頭拍攝的照片依然有水準。

Reno13 F搭載的ColorOS 15內置了不同的AI功能，如AI文章摘要、AI筆記助理及文件翻譯等，有很高實用性。

保留了「與iPhone互傳」功能，可將手機內的相片、影片、文件等檔案傳送至iPhone。

Reno13 F配備Snapdragon 6 Gen 1處理器，安兔兔測試獲得接近62萬分，足夠日常使用需要。

最重要一點，是Reno13 F保留了一系列AI相片後製功能，包括動態照片直接分享至iPhone的AI Livephoto 、提高照片畫質的AI超高解像度、AI消除、去除玻璃反光與手震模糊的AI去反光及靜態照片一鍵轉化為動態影像的AI動態生成等。另外，Reno13 F搭載的ColorOS 15內置了不同的AI功能，如AI文章摘要、AI筆記助理及文件翻譯等，有很高實用性。

總結

Reno13 F定位為中階手機，與同系「輕旗艦」的Reno13 Pro，在功能和使用體驗幾乎是一模一樣，唯一分別是所採用的硬件。對於要求不高的用家來說，筆者相信Reno13 F已滿足到他們的需要。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 × 2,400像素，6.67吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200 萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/ Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,800mAh

體積：162.2 x 75.05 x 7.76毫米

重量：192克

售價：$2,599

查詢：OPPO 3896 7699







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