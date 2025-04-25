Honor Pad X9a: 高水準視聽享受的平價4G平板，只需$1,799

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Honor最新發表的Pad X9a平板以親民價打入市場，最平$1,799就能入手。產品不單擁有全功能的Android平板體驗，跟機也隨送了專用智能藍牙鍵盤，加上擁有高水準的視聽效果，屬於一款高性價比的平板。

Pad X9a分别有Wi-Fi及LTE版本，兩者分別只在於連線能力，其他功能是相同。平板提供蒼山灰色系，採用一體化金屬機身設計，厚度只有6.77毫米，配合475克重量易於攜帶。機身內置四個揚聲器及配搭四重智能擴音器，能以200%音量來播放，音效超越同級平板。Pad X9a配備高品質11.5吋LCD熒幕，提供1,504 x 2,508解像度之餘，也支援120Hz刷新率及擁有86%屏佔比。而熒幕更支援護眼模式，以及獲得TÜV Rheinland硬件級低藍光認證和無頻閃屏認證。

Pad X9a配備高品質11.5吋LCD熒幕，提供1,504 x 2,508解像度之餘，也支援120Hz刷新率及擁有86%屏佔比。

Pad X9a配置了500萬像素前置鏡頭。

Pad X9a採用一體化金屬機身設計，厚度只有6.77毫米。

設有800萬像素主鏡頭。

機頂設有音量鍵及電源鍵。

機身左側設有兩個揚聲器。

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外兩個揚聲器。

Pad X9a搭載高通Snapdragon 685處理器，配備8GB記憶體與256GB儲存，並支援 microSD卡擴充，同時透過智能運行記憶體技術可額外擴展 8GB 虛擬記憶體，以及內置8,300mAh電池和支援35W快充。在安兔兔跑分測試中，其表現約 37 萬分，雖非頂尖效能但應付日常使用綽綽有餘。順帶一提，LTE 版本更提供 SIM 卡插槽，不僅能流動上網，還具備電話撥號功能，可作為通話裝置使用。

除了支援microSD記憶卡外，Pad X9a的LTE 版本更提供 SIM 卡插槽。

跟機隨送了專用智能藍牙鍵盤。

智能藍牙鍵盤同樣採用USB Type-C充電。

Pad X9a配置了500萬像素前置及800萬像素後置鏡頭，提供基本的拍攝能力。其最大特色，是搭載MagicOS 9.0平台，連接Honor手機後能將手機改到的通知實時推送至平板，更可在平板直接操控手機或互傳媒體檔案等。另一方面，平板內置記事應用程式，可直接將語音轉換成文字，以及將手寫的記事內容變成文字儲存。

Pad X9a具備電話撥號功能，可作為通話裝置使用。

平板內置記事應用程式，可直接將語音轉換成文字，以及將手寫的記事內容變成文字儲存。

機身內置四個揚聲器及配搭四重智能擴音器，能以200%音量來播放。

熒幕支援護眼模式，以及獲得TÜV Rheinland硬件級低藍光認證和無頻閃屏認證。

Pad X9a搭載高通Snapdragon 685處理器，安兔兔跑分測試中獲得約 37 萬分，雖非頂尖效能但應付日常使用綽綽有餘。

總結

市場上低價平板選擇不少，但好像Pad X9a擁有強勁的視聽功能就較罕見，適合用來日常睇片的人士。Pad X9a兩個版本之中，筆者建議選擇LTE版本，定價只比Wi-Fi版高出$200，但擁有更高的使用彈性。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 685 2.8GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,504 x 2,508像素，11.5吋多點觸控LCD

制式：GSM / WCDMA / LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：500萬像素（前置） / 800萬像素（後置）

電池：8,300mAh

體積：267.3 x 167.4 x 6.77毫米

重量：475克（Wi-Fi版本） / 480克（LTE版本）

售價：$1,799（Wi-Fi版本） / $1,999（LTE版本）

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103







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