CMF Phone 2 Pro 只需$2,199：獨特玩味設計＋全面升級三鏡拍攝規格

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Nothing旗下的CMF子品牌，剛推出了新一代的Phone 2 Pro，延續了同系列手機的精髓，以三鏡拍攝及獨特的設計作亮點，加上二千頭的定價及有一系列配件可用，是一部有獨特體驗的手機。

Phone 2 Pro的設計與上代的相近，不過厚度只有 7.8 毫米，較Phone 1薄5%。是次提供黑、白及橙色機身選擇，機身採用鋁合金相機環，並配備不銹鋼螺絲，防水防塵級別更提升至IP54。同樣地，CMF為Phone 2 Pro提供通用保護套、可換式鏡頭（魚眼及微距）及錢包與支架配件，可直接安裝在手機上使用。

Phone 2 Pro設有1,600萬自拍鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

Phone 2 Pro的設計與上代的相近，機身採用鋁合金相機環，並配備不銹鋼螺絲。

Phone 2 Pro配備了三個主鏡頭，在同級手機中罕見。

Phone 2 Pro搭載MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G八核處埋器，內置8GB記憶體及256GB儲存，更支援擴充記憶體功能為系列提供額外8GB記憶體，安兔兔測試得分超過67萬，效能比上代高，最重要一點，是手機加入NFC的支援。此外，Phone 2 Pro內置了5,000mAh電池，支援33W有線快充，也配備6.77吋FHD+柔性AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率、1,000Hz觸控採樣率及3,000nits峰值亮度，亦能呈現10.7億色彩。

機身左側設有音量鍵。

電源鍵設在機身右側，並加入了專屬Essential Key按鍵。

手機採用USB Type-C介面充電，並支援33W有線快充。

Phone 2 Pro支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

CMF為Phone 2 Pro提供通用保護套、可換式鏡頭（魚眼及微距）及錢包與支架配件，可直接安裝在手機上使用。

Phone 2 Pro配備了三個主鏡頭，分別是5,000萬像素廣角、800萬像素120°超廣角與5,000萬像素長焦，另外也設有1,600萬像素前置鏡頭，鏡頭配搭在同級手機中罕見。拍攝功能方面，手機提供2倍光學及20倍數碼變焦，也內置Nothing的TureLens Engine 3.0演算法及Ultra XDR技術來提高相片的畫質。

Phone 2 Pro搭載Nothing OS 3.2，提供的功能與較早前推出的Nothing Phone (3a) Pro看齊。

拍攝功能方面，手機提供2倍光學及20倍數碼變焦。

Phone 2 Pro的安兔兔測試得分超過67萬，效能比上代高。

Phone 2 Pro內置Nothing的TureLens Engine 3.0演算法及Ultra XDR技術，配合主鏡頭可拍攝到高畫質的相片。

CMF同場亦推出了全新真無線耳機Buds 2，備有深灰、淺綠及橙色選擇。耳機配備Dirac Opteo調音、48dB混合ANC主動降噪及空間音效，定價$399。

值得留意是，Phone 2 Pro搭載建基於Android 15的Nothing OS 3.2，提供的功能與較早前推出的Nothing Phone（3a）Pro看齊。除了有相同的使用介面外，更內置了全新 的Essential Space ，配合機身的專屬Essential Key按鍵，能即時將內容發送至Essential Space ，並透過AI將內容轉換成文字。

總結

Phone 2 Pro秉承同系列手機的玩味，整體使用體驗與Nothing手機完全相同，惟定價卻便宜很多，即使與同級手機比較仍屬於有高性價比。另一方面，即日起至5月31日購買Phone 2 Pro，可獲贈價值$329的CMF Buds耳機及手機殼。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,392像素，6.77吋多點觸控柔性AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA Band 1/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66/71 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 800萬像素120°超廣角 + 5,000萬像素 長焦（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：164 x 78 x 7.8毫米

重量：185克

售價：$2,199

查詢：Synergy 3183 0168







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