vivo X200 FE 機身小巧規格強勁，AI影像、蔡司鏡頭與長效續航

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vivo X系列向來主打高效能與專業攝影體驗，新推出的X200 FE也不例外，以輕巧設計、蔡司影像系統及全新AI創作功能為賣點，在旗艦與潮流之間取得完美平衡，堪稱目前市場上極具競爭力的中高階型號。

X200 FE在香港會推出紅、藍、黑三種配色，設有360°全向天線加強訊號接收能力。機身採用迷你設計及支援IP68及IP69防水防塵，加上玻璃材質機背，整體造型簡約俐落。手機配備6.31吋2,640 x 1,216解像度 AMOLED熒幕，邊框僅1.32毫米，熒幕搭配蔡司大師色彩屏和支援LTPO技術，提供1-120Hz自動調節刷新率，也支援2,160Hz高頻PWM調光及5,000nit局部峰值亮度。

X200 FE設有5,000萬像素自拍鏡頭，在邊框更配備前置雙柔光燈。

支援屏幕指紋解鎖功能。

機身採用迷你設計及支援IP68及IP69防水防塵，加上玻璃材質機背，整體造型簡約俐落。

X200 FE配備蔡司三鏡頭，更設有可調校色溫及亮度的柔光燈。

X200 FE搭載MediaTek Dimensity 9300+處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，更支援內置記憶體融合技術，能為系統提供額外12GB記憶體。在這個硬件組合下，安兔兔測試得分接近200萬，有頂級效能表現。另一特色，是X200 FE在迷你機身之下，內置了採用第三代矽負極技術的6,500mAh藍海電池，有845Wh/L能量密度，並支援90W超級快充。即使電量耗盡，插上充電器最快4秒即可啟動。

採用USB Type-C介面充電，支援90W超級快充。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

X200 FE支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

X200 FE備有不同色系選擇，其中紅、藍兩色較特别。

X200 FE配備5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及5,000萬像素長焦蔡司鏡頭，其中鏡頭長焦採用Sony IMX882感光元件，支援3倍光學及最高100倍數碼變焦。另設手機內置蔡司多焦段人像功能，涵蓋23mm至100mm焦段，以及提供七款蔡司虛化光斑選項。此外，X200 FE擁有5,000萬像素前置鏡頭，在邊框更配備前置雙柔光燈，在昏暗環境下可自動優化膚色與光影表現。

新加入三款蔡司經典負片風格。

X200 FE加入三個全新AI影像功能，包括一按調整主體至相片任何位置的AI魔法移動。

提供延伸畫面邊緣範圍以重建構圖完整性的AI擴圖。

X200 FE搭載MediaTek Dimensity 9300+處理器，安兔兔測試得分接近200萬，有頂級效能表現。

X200 FE配備蔡司主鏡頭，拍攝照片畫質屬於旗艦手機級别。

即使在晚間拍攝，X200 FE仍能拍攝出細緻的影像。

除有同系列的AI無痕消除、AI照片修復、AI文檔、AI全屏翻譯、AI圈定即搜等功能外，X200 FE更加入三個全新AI影像功能，包括一按調整主體至相片任何位置的AI魔法移動、延伸畫面邊緣範圍以重建構圖完整性的AI擴圖，以及移除玻璃反光的AI反光消除，進一步完善影像後製能力。

總結

X200 FE以輕巧機身結合高階規格，加上紅、藍、黑多色機身設計，外觀與實用兼備，在同級產品中屬罕見。手機配備蔡司影像系統、全新AI功能與長效電池，定價$5,498有競爭力，整體功能也非常齊全。順帶一提，X200 FE將於6月26日正式開售，香港更是全球首發地區之一。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 9300+ 八核心

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,640 x 1,216像素，6.31吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 800萬像超廣角 + 5,000萬像素蔡司長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,500mAh

體積：150.83 x 71.76 x 7.99 毫米

重量：186克

售價：$5,498

查詢：vivo 2301 0999







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