POCO F7 親民價$2,799，搭載Snapdragon 8s Gen 4處理器，最強性價比中階手機

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一向主打高性價比的POCO，正式推出全新一代旗艦級智能手機F7，不僅搭載高效能處理器，亦內置大容量電池與高規格熒幕，加上全新未來感機身設計及一貫親民定價策略，適合實用與表現並重的用家。

F7在香港推出256GB及512GB兩個版本，並提供黑、白及機甲銀限定版三種配色選擇，其中機甲銀版本機背印有Snapdragon標誌，彰顯科技感與性能象徵。機身設計延續流線與速度元素，機身曲線強調人體工學，配備CNC金屬邊框及玻璃機背，其強化結構提供高達70kg的抗彎能力，並支援IP68防塵防水，堅固耐用兼備。

F7熒幕上方設有2,000 萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

F7機身設計延續流線與速度元素，配備CNC金屬邊框及玻璃機背。

F7配備雙主鏡頭，分别有5,000 萬像素主攝及800 萬像素超廣角鏡頭。

F7搭載最新Snapdragon 8s Gen 4處理器，也是首台手機用上這枚處理器，內置12GB記憶體，機內搭配 6,000mm² IceLoop液冷散熱系統。安兔兔測試得分接近187萬，在同價位手機屬於領先水平，配合WildBoost 4.0狂暴引擎，在《原神》等大型遊戲可達120fps。手機配備6,500mAh超大容量電池，支援90W HyperCharge快速充電，只需30分鐘即可充至 80%，更支援22.5W有線反向充電。

USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。

機身右側設有電源鍵及音量鍵。

F7支援雙卡雙待，惟不支援記憶卡擴展。

F7提供黑、白及機甲銀限定版三種配色，其中機甲銀版本機背印有Snapdragon標誌。

F7配備6.83吋1.5K AMOLED超亮熒幕，表面以 Corning Gorilla Glass 7i玻璃保護，擁有94.23%屏佔比。熒幕支援120Hz刷新率、3,200nits峰值亮度、100% DCI-P3廣色域、3840Hz PWM調光與 2,560Hz即時觸控採樣率，以及濕手觸控顯示功能，亦提供Sunlight Display 4.0技術加強烈光下顯示效果。 此外，手機同時獲得TÜV Rheinland低藍光（硬體解決方案）、無頻閃及晝夜節律友善標準三重護眼認證。

F7提供UltraSnap、Live Photo、多段焦距人像拍攝功能，其相機介面與同系列手機相同。

提供不同的AI圖片處理功能，包括畫質修復、AI擴圖及魔法消除等。

F7的Game Turbo模式提供WildBoost 4.0狂暴引擎，能提升遊戲效能表現。

F7搭載最新Snapdragon 8s Gen 4處理器，安兔兔測試得分接近187萬，在同價位手機屬於領先水平。

F7的5,000 萬像素主攝鏡頭用上Sony IMX882 感光元件，可拍攝極高畫質的照片。

即使F7的定價吸引，仍配置雙主鏡頭，分別有用上Sony IMX882 感光元件，支援f/1.5大光圈與OIS光學防震功能的5,000 萬像素主攝，以及800 萬像素超廣角鏡頭與 2,000 萬像素自拍鏡頭。拍攝功能方面，F7提供UltraSnap、Live Photo、多段焦距人像，以及畫質修復及AI擴圖等AI 修圖模式。

總結

F7以親民的定價切入市場，卻配備具備旗艦水準的效能與全面硬件配置，整體使用體驗表現出色，是近年中高階手機市場中值得留意的型號之一。順帶一提，即日起7月9日期間購買F7，可獲$300 折扣、額外12個月原廠保養與6個月碎屏保障（須於7月11日前啟用），並可免費試用YouTube Premium兩個月，進一步提升整體性價比。

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.21GHz八核心

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,280 像素，6.83吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：2,000 萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 800 萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：雙揚聲器 / X軸線性馬達 / 紅外線發射器 / NFC / IP64 防塵防水 / 屏幕指紋感應器

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/ QZSS/NavIC / 紅外線埠 / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置 6,500mAh

體積：163.1 x 77.9 x 8.2毫米

重量：215.7 克

售價：$2,799（256GB）／$2,999（512GB）

查詢：小米 3077 3620







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