Samsung Galaxy Z Fold7： 首部配備2億像素廣角鏡摺機，更薄更輕，功能全面升級

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Samsung 新一代「大摺」手機 Galaxy Z Fold7 正式登場，外型設計明顯更為纖薄，手感提升之餘，亦保留了一系列 Galaxy AI 功能，令摺疊手機的多工處理與創作能力更上一層樓。

Galaxy Z Fold7分别有12GB + 256GB、12GB + 512GB及16GB + 1TB三個版本，並提供藍、灰、黑、綠四色選擇。與上代相比，手機最大改進來自機身厚度，摺合時厚度只有8.9毫米，展開後更只有 4.2 毫米，機身重量也降至 215 克，明顯輕盈得多。這得益於全新Armor Flex Hinge採用經改良的水滴設計及多軌結構，以及機身框架與鉸鏈外殼採用強化Armor Aluminum，進一步平衡纖薄與耐用。

Galaxy Z Fold7機面設有6.5吋外熒幕。

Galaxy Z Fold7機身框架與鉸鏈外殼採用強化Armor Aluminum，機背則以Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃保護。

Galaxy Z Fold7配備三個主鏡頭，分别是5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000 萬像素遠攝。

主熒幕支援最高2,600nits亮度，加強了觀看體驗。

Galaxy Z Fold7擁有2,520 x 1,080解像度的6.5吋Dynamic AMOLED 2X外熒幕，以Corning Gorilla Glass Ceramic 2保護；8吋主熒幕同樣是Dynamic AMOLED 2X，提供2,184 x 1,968解像度及支援1-120Hz刷新率。兩個熒幕均支援120Hz刷新率及2,600nits峰值亮度，且設有1,000萬像素前置鏡頭。

Galaxy Z Fold7採用Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，12GB + 512GB版本的安兔兔測試得分有187萬多，效能是屬於頂級。手機內置4,400mAh電池，支援25W快速充電、15W無線充電及反向無線充電，電量方的規格與上代是一模一樣。

Galaxy Z Fold7 是首款配備2億像素廣角鏡頭的摺疊手機，搭配1,200萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝鏡頭。

Galaxy Z Fold7備有整合指紋感應器的電源鍵，與音量鍵同設在機身右側。

手機設有音體聲揚聲器，其中一個設於機頂。

機底設有USB Type-C介面及另一立體聲揚聲器。

Galaxy Z Fold7用上全新Armor Flex Hinge，令機身厚度只有8.9毫米。

手機 支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

Galaxy Z Fold7 是首款配備2億像素廣角鏡頭的摺疊手機，搭配1,200萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝鏡頭，其中廣角及遠攝鏡頭均支援OIS光學防震，提供3倍光學變焦與最高30倍數碼變焦。配合新一代ProVisual引擎，可提升影像細節與清晰度，更支援10bit HDR影片攝錄，能呈現更豐富色彩和更深的對比度。

Galaxy Z Fold7同樣內置了Galaxy AI，例如能在同一畫面顯示不同資訊的每日簡報。

相機提供的拍攝功能與其他Galaxy手機相同。

Galaxy Z Fold7採用Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，安兔兔測試得分有187萬多，效能是屬於頂級。

Galaxy Z Fold7 是首款配備2億像素廣角鏡頭的摺疊手機，配合新一代ProVisual引擎，可提升影像細節與清晰度。

總結

筆者試用Galaxy Z Fold7後，首個印象是比上代薄了很多，單是這樣已有力與其他品牌的「摺疊」手機競爭，美中不足是整體的使用體驗與上代產品相同。順帶一提，即日至7月24日訂購Galaxy Z Fold7可享有不同優惠，包括容量升級（以$17,498購買16GB + 1TB版本及以前15,198購買12GB + 512GB版本），變相有過千元的購機折扣，另外還會附送一系列內容及服務試用等。

作業系統：Android 16

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 4.4GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,520 x 1,080像素，6.5吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（外熒幕） / 2,184 x 1,968像素，8吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：1,000萬像素（機面） / 1,000萬像素（前置） / 2億像素廣角 + 1,200 萬像素超廣角 + 1,000萬像素遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,400mAh

體積：158.4 x 72.8 x 8.9毫米（摺合） / 158.4 x 143.2 x 4.2毫米（展開）

重量：215克

售價：$15,198 (12GB + 256GB) / $16,198 (12GB + 512GB) / $18,698 (16GB + 1TB)

查詢：Samsung 3698 4698











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