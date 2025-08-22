vivo Vision探索版正式發布，全球最輕MR頭顯現場直擊

加入最愛專欄 收藏文章

vivo在東莞舉行三十周年紀念發布會，正式推出首款混合現實（MR）頭顯Vision探索版。這是vivo繼手機與影像領域之後，首次進入MR市場，更成為首家同時布局手機與MR的中國廠商，在硬體與內容生態系統間雙重布局。

Vision探索版經歷四年研發，產品重量僅398克，比市場上同類產品平均的600至700克輕了近四成。機身高度83毫米、厚度40毫米，體積縮小26%，屬目前全球最輕巧的MR裝置。為提升舒適度，vivo進行大量人體工學研究，並與國內高校合作，設計出多組遮光罩及親膚泡棉組合，以適配不同臉型。官方指出，佩戴時的壓力分布最大僅為6.628kPa，相當於人呼氣的極限，能減少長時間使用的不適感。

Vision探索版採用簡約外形設計。

設有多個鏡頭，令空間運算更有精準的效果。

Vision探索版採用Micro-OLED雙目8K熒幕。

備有旋轉按鈕進行操作。

內置揚聲器可輸出空間音效。

Vision探索版採用Micro-OLED雙目8K熒幕，支援94% DCI-P3廣色域與ΔE＜2，色彩校準達專業顯示器標準。產品搭載第二代Qualcomm Snapdragon XR2+平台，CPU效能提升20%、GPU效能提升15%。產品搭載Origin OS Vision，介面設計強調「空間化顯示」，資訊不再受限於螢幕，而是浮現在用戶周圍。用戶可透過1.5°高精度眼動追蹤及26 個自由度指尖級手勢識別和垂直 175度識別範圍。

為提升舒適度，vivo進行大量人體工學研究，並與國內高校合作，設計出多組遮光罩及親膚泡棉組合。

Vision探索版必須連接專屬電池才能使用。

Vision探索版重量僅398克，比市場上同類產品平均的600至700克輕了近四成。

發布會現場展示了其他品牌頭顯的重量。

機身高度83毫米、厚度40毫米，屬目前全球最輕巧的MR裝置。

Vision探索版提供「沉浸穹幕視頻」功能，用戶能以180度全景方式觀看影片，亦可模擬120呎超大巨幕。此外，產品支援部分體育及電競賽事直播，用戶可切換觀賽視角，獲得更接近現場的體驗。遊戲方面，頭顯能與PC串流連接，也支援VR遊戲庫。除娛樂功能外，Vision探索版亦強調辦公應用，用戶可同時展開多個虛擬視窗，處理文檔、郵件及資料查詢，取代傳統單一顯示器的限制。

為解決內容不足的問題，vivo同時宣布啟動MR生態建設計劃，將與影視、遊戲及教育等合作夥伴合作，豐富應用場景，推動MR技術由實驗室走向日常使用。

發布會上，vivo還宣布影像戰略升級，提出「影像生態矩陣」概念，涵蓋夜景、人像、長焦及影片等多個範疇，並強調專業技術下放至大眾應用。與蔡司的合作亦將延伸至AI影像與計算攝影，進一步拓展手機與MR的影像體驗。

不過，vivo暫時仍未公布Vision探索版的定價，更沒有量產的時間表，只稱8月22日起可在國內多個城市開放線下體驗。筆者相信，是次發表Vision探索版目的是展示vivo科技實力與研發成果。vivo同時宣布，將透過「用戶顧問計劃」招募30位用戶試用，以收集實際使用意見供日後參考改進。

Micro-OLED雙目8K熒幕，支援94% DCI-P3廣色域與ΔE＜2，色彩校準達專業顯示器標準。

Vision探索版特設不同度數磁吸光學鏡片，戴眼鏡人士也能使用。

搭載第二代Qualcomm Snapdragon XR2+平台，CPU效能提升20%、GPU效能提升15%。

Vision探索版配備Origin OS Vision，介面設計強調「空間化顯示」。

Vision探索版強調辦公應用，可同時展開多個虛擬視窗。

指定型號之vivo手機提供空間相機模式，供拍攝空間相片在Vision探索版觀看。

8月22日起可在國內多個城市開放線下體驗。







