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旅發局又有優惠送畀大家啦！繼賞大家食、住、遊之後，旅發局推出「夏日賞賞你」慶祝香港特別行政區成立 25 周年，集合全城約 20 萬份涵蓋餐飲、主題樂園等限量獎賞！上次首批獎賞被大家秒殺，轉眼間又嚟到第二round啦，今次有逾4萬份獎賞！有咩優惠值得搶？即往下睇活動詳情啦！

（活動網站截圖）

旅發局「夏日賞賞你」第二回今日中午12時開搶，跟大家睇睇今批有甚麼限量獎賞先！如果你是吃貨，那就要Mark實25折享用2人晚市溫野菜套餐、25折食映水芙蓉細味巴蜀套餐；想Shopping就要搶SEIKO減$1000優惠、允記減$200；想去玩的就不要錯過75折入海洋公園水上樂園的優惠！款款優惠都好吸引，以下可以睇睇仲有咩著數啱你心水！

（活動網站截圖）

（活動網站截圖）

（活動網站截圖）

餘下兩批的「夏日賞賞你」獎賞將會繼續逢星期四（8月11日、25日）中午12時在網上平台推出，大家只要到網站成功登記帳戶即可領取獎賞！提提大家，於整個活動期間，每個帳戶的錢包同一時間只可儲存最多 3 份限量獎賞。若想領取更多限量獎賞，就須先兌換已儲存的限量獎賞，每兌換一份，就可以騰出錢包位置再取一份。換言之，獎賞用得愈快，著數或許愈多，獎賞領取日起計 30 日內要使用啦！

下頁教你點樣登記兼領取獎賞







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