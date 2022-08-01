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不知不覺又踏入8月啦！正值暑假月，每次到周末都會想四處走走、吃美食當作去了一趟旅程，各位8月生日的壽星計劃好去邊度慶祝未呢？今次就為大家搜羅城中必留意的12大生日優惠，有迪士尼、半島酒店、五星級酒店Spa禮遇！快快share給8月生日的朋友啦！

玩樂篇

【8月生日優惠】迪士尼︰$2300起！壽星享免費門票！

迪士尼推出「香港居民尊享: 迪士尼酒店生日禮遇」，預訂酒店並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（於晶荷軒、芊彩餐廳、雲龍軒或客房享用）只需$2267起，想吃自助晚餐（翠樂庭餐廳自助晚餐）就$2797起！生日壽星更可以有一張免費門票，同行3位親友買門票都享85折！ 凡選擇這個生日禮遇，迪士尼酒店會送壽星別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡，收到一定好開心！

（圖片來源︰迪士尼網站）

詳情︰https://bit.ly/3OMWEgk

【8月生日優惠】海洋公園︰正日免費入場！

海洋公園的生日優惠不用多介紹吧！大家只要在海洋公園網站成功預約，便可於生日當天，於公園票務部出示網上預約確認，以及自己的有效香港身份證明文件或出生證明書，即享用免費即日入場優惠。

詳情︰https://bit.ly/3PRvc27

【8月生日優惠】昂坪360︰正日免費搭纜車！

昂坪360亦有推出「香港居民生日免費」優惠！於生日當天，大家出示香港身份證，就可以免費乘坐來回昂坪纜車 （標準車廂），而且可以8折買多3張即日來回纜車門票 （標準車廂）！

（圖片來源︰昂坪360網站）

大家在生日月份內帶同一位親友並以生日同行優惠 （即 5 折優惠） 購買門票後，即可免費換領標準門票入場，同行親友 5 折優惠名額最多 3 名，折扣後成人標準門票為$ 99，小童或長者為$ 64。此外，壽星於 Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買餐單上的食品、惠顧禮品店指定正價產品可尊享 8 折優惠！

地址︰九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 100 樓

開放時間︰10am – 0830pm

詳情︰https://bit.ly/3cWgTuI

【8月生日優惠】香港杜莎夫人蠟像館︰免費入場！同行親友6折！

蠟像館的生日優惠非常彈性！大家不論是在正日，生日前7天或後7天都可以享生日優惠！生日之星需與最少一名現場購買尊尚套票的親友一同進場，同行親友（最多3名）可以6折購買！

（官網截圖）

地址︰香港山頂道128號 凌霄閣P101號舖

營業時間︰11am -8pm

詳情︰https://bit.ly/3blcv84

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