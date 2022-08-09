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第二期消費券日前終於到手！$2,000話多唔多，話少唔少，不少人都會趁這個機會入手新家電！不少電器零售商紛紛推出優惠吸客，以下為大家精選不同消費券家電優惠，即睇詳情！

【消費券家電優惠】蘇寧：消費滿$1,500即減$50！網店低至4折！

蘇寧由即日起至9月30日推出《第二期消費券開心購物賞》優惠，多款人氣電子產品及家庭電器將會以優惠價發售，而門店優惠更低至51折！活動期內，凡以6大電子支付平台（八達通、AlipayHK、 WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay於蘇寧門市單一消費滿$1,500，可享即減$50優惠。此外，於蘇寧門市以消費券購買家電產品滿$3,000或手機及智能通訊產品滿$5,000，更即送限量精美贈品，先到先得！

除了門市優惠，蘇寧網店亦會於即日至8月27日舉行一連21日限時優惠，優惠低至4折之餘，更有滿減優惠高達$2,000！而蘇寧SoClub會員憑優惠碼「CVS50」亦可領取優惠券，於網店享單一消費滿$1,500，可享即減$50優惠！

即睇精選筍貨：

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優惠價：$5,998｜原價：$6,298

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優惠價：$6,480｜原價：$8,680

（網店8月13至15日限定）

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