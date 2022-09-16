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假日無所事事，不少人都喜歡到IKEA逛逛，除了可尋找生活靈感，更可以低價入手生活好物。近日IKEA就推出了超筍限時優惠，當中超過270款廚具、床具、家俬等都有優惠，最平$5就買到！即睇！

由即日起至9月21日，IKEA網店推出「慳家至抵價」優惠，各色各樣的貨品都有低至半價優惠！如果你是yuu會員，在優惠期內購物滿$500，更即可享5倍yuu會員積分優惠；此外，yuu會員在優惠推期間更可以在yuu app以10,000分和14,000分，分別兌換$55和 $80現金券！即睇以下編輯部精選推介，趁機為蝸居添置新品！

【IKEA慳家至抵價｜家居小物推介】清潔刷最平$5有交易！切生果神器$20有找！

IKEA的家居小物出名性價比高，一向都吸引不少忠粉定期入貨！要數到是次優惠的至荀商品，必定是超多用途的RINNIG刷子，只需$5即可入手，超抵！至於喜歡吃生果的大家，必搶推介則有SPRITTA切片器，由原價$29.9減至$19，買多幾個放在家都得！

RINNIG刷子（粉紅色）

優惠價$5｜原價$9.9

SPRITTA切片器（綠色）

優惠價$19｜原價$29.9

BEGRIPA門柄（白色／兩件裝）

優惠價$30｜原價$15

下頁睇家居佈置類優惠！







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