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香港旅遊發展局（旅發局）和全港約50間餐廳合作推出美食消費優惠，當中包括榮獲米芝蓮1星的「蘇浙滙」、台灣過江龍「鼎王麻辣鍋」、人氣越南菜館「金牛苑」，以及港人至愛的燒肉專門店「牛角」、涮涮鍋專門店「溫野菜」等；餐廳或提供低至半價折扣，或送限定美食，或做買一送一優惠！優惠有效期更去到明年3年底！即睇編輯為大家精選的7間餐廳優惠！有興趣仲可以即刻領取優惠券！

【旅發局x餐廳美食優惠券】1. 蘇浙滙

—以優惠價$1,288享用原價$1,880的廚師推介套餐（晚市-四位用）（按此領取優惠券）

［註：2023年1月1日、2023年1月22日至2月8日不適用］

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】2. 鼎王麻辣鍋

—於星期一至日（11am-4pm）堂食可享8折優惠（按此領取優惠券）

—以優惠價$440享用旅發局夏日同賞二人堂食套餐（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】3. 牛角

—凡堂食惠顧滿$300可享免費豚肉燒（6片）一客（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】4. 牛涮鍋

—兩位或以上堂食惠顧90分鐘放題可享海鮮盛合一客（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】5. 金牛苑

—以5折購買香酥龍脷球（原價$328）（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】6. Uptop Bistro and Bar

—特色雞尾酒買一送一優惠（按此領取優惠券）

—Sky Deck Bar餐牌半價優惠（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

【旅發局x餐廳美食優惠券】7. 不要對我尖叫，日常茶間，

—惠顧老茶莊配方產品可享85折優惠（按此領取優惠券）

（截圖自香港旅遊發展局網站）

仲有乜其他餐廳提供飲食優惠？去香港旅遊發展局網站睇啦！大把優惠券等你拎！

（截圖自香港旅遊發展局網站）







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