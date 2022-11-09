加入最愛專欄 收藏文章

一年一度的「雙11」將至，國泰航空即日起至下星期二（11月15日）推出官方網頁限定雙11驚喜優惠，大家可以用11%折扣優惠預訂經濟艙機票，飛往首爾、曼谷、大阪、阿姆斯特丹等11個精選目的地！

（圖源：國泰官方網頁）

國泰官方網頁限定雙11驚喜優惠今日推出，只要輸入優惠編號「DOUBLE11」，即可以11%折扣優惠預訂前往阿姆斯特丹、曼谷、班加羅爾、新德里、登巴薩（峇里島）、法蘭克福、吉隆坡、孟買，大阪、珀斯及首爾的經濟艙機票！名額僅得1,111個，先到先得，想要就要搶！

值得留意的是，如果你的旅程將於12月15日或之前出發，可額外獲享5,000「亞洲萬里通」里數！新會員更可享額外500迎新「亞洲萬里通」里數！

「國泰官方網頁限定雙11驚喜優惠」詳情

預訂日期：2022年11月9至15日

旅遊日期：2022年11月9日至2023年3月31日

名額：1,111個

更多詳情（按此）

除了用11%折扣價預訂經濟艙機票，即日起11月15日，大家亦可以「里數加現金」購買機票，即享11%里數折扣，同時賺取里數及會籍積分！此外，憑優惠券編碼「CX22TRPD11」於國泰預訂酒店前往指定目的地，包括登巴薩（峇里島）、曼谷、班加羅爾首爾、德里、吉隆坡、孟買、大阪、首爾、珀斯、阿姆斯特丹、法蘭克福，並於2023年3月或之前完成整個住宿，每個交易可獲95折！

「『里數加現金』付款組合優惠」詳情

預訂日期：2022年11月9至15日

行程日期：無限制

（註：每次預訂需使用最少5,000里數）

「雙11酒店住宿優惠」詳情

最後預訂日期：2022年11月15日

旅遊日期：2022年11月11日至 2023年03月31日

（圖源：國泰官方網頁）

同場加映：香港航空飛日本限時優惠！

香港航空現時每日均有航班飛往東京及大阪，沖繩和札幌航線亦已於11月起復航，凡透過香港航空香港官方網站於11月11日前購買前往沖繩、札幌的單程或來回機票，即可獲得$50優惠！如果選擇使用Visa卡作為付款方式，更可享$100優惠！最平$1,969就飛到！

（圖源：香港航空香港官方網站）

「香港航空飛日本限時優惠」詳情

最後預訂日期：2022年11月15日

旅遊日期：2022年11月1日至12月16日

優惠代碼：JPGO50

Visa卡優惠代碼：JPVS100







【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看