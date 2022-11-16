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儲了3年的彈藥，是時候去旅行大買特買！雖然剛剛開關的時候，機票價錢較高，但最近有些航空公司都開始推出優惠，部分真的值得一買。今次會介紹香港航空的3大優惠，最平只需要$ 1,480。

香港航空推出3大優惠(圖片來源: 香港航空Facebook)

香港航空為慶祝16周年推出3大優惠，只要大家在11月30日於官網購買特定機票，就有機會得到！

1. 指定航班有驚喜價

2. 指定航線輸入優惠碼「BDAY160」即享HKD160折扣優惠

3. 用Visa卡購票，可以額外獲得1,128 FWC積分

優惠1. 下年指定航班有驚喜價

香港航空指以驚喜票價推出了30,000 個座位飛往7個目的地，包括：東京、大阪、札幌、沖繩、台北、曼谷及首爾，不過全部不適用於2023年3月31日至4月12日。

7個目的地，包括：東京、大阪、札幌、沖繩、台北、曼谷及首爾(圖片來源: Unsplash)

香港飛東京(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$3,520起

香港飛大阪(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$ 2,915起

香港飛札幌(2023年1月27至6月20日)：連稅全包來回$ 3,860起

香港飛沖繩(2023年1月27至6月20日)：連稅全包來回$ 2,195起

香港飛台北(2023年2月13至6月20日)：連稅全包來回$ 1,480起

香港飛曼谷(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$2,315起

香港飛首爾(2023年1月30至6月20日)：連稅全包來回$2,580起

以上都是精選經濟飛票價，是含20公斤免費寄艙行李限額的。不過，買機票前一要留意當地的入境政策。

3步購買優惠機票：

1. 選擇7個目的地，日期為2023年1月30至6月20日內(不適用於2023年3月31日至4月12日)





選擇目的地及日期 (圖片來源: 香港航空官網)

選擇時間 (圖片來源: 香港航空官網)

2. 選擇合適時間後，便會看到3種不同票價。若沒有行李，可以選擇經濟飛，會更加便宜





經濟飛經濟艙只包括7KG手提行李(圖片來源: 香港航空官網)

3. 選擇好去程及回程時間後，就成功了。





成功! (圖片來源: 香港航空官網)

優惠2. HKD160折扣優惠

於2022年11月15日至2022年11月30日（包括首尾兩日）購買由香港航空營運，由香港出發至曼谷、河內、馬尼拉、沖繩、大阪、札幌、首爾、台北和東京的機票，使用優惠代碼就可即減$160。步驟：

1. 使用搜索航班功能或透過香港航空香港官方網站（繁體中文或英文）搜索航班

2. 搜索航班時，輸入優惠代碼「BDAY160」

3. 使用相應的付款方式付款便可自動獲得相關優惠

預訂日期： 即日至11月30日

出發日期：2023年1月30日至3月30日

詳情可在官方網站內查詢！











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