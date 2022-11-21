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自「0+3」實施已有一段時間，大家是否已率先出發外遊？還是仍需計劃一下行程？如果你正打算一家大小來個親子遊，就要留意！國泰航空近日大推長者限定機票優惠，各位銀髮族可以超抵價65折預訂機票，去邊度都得！即睇以下詳情！

長者專享65折優惠！$4,091起遊大阪

由即日至11月25日（周五），國泰航空特別推出長者限定機票優惠，，凡年滿65歲或以上的香港居民，即可以優惠碼「CXSENIOR22」預訂機票，享65折優惠！優惠適用於客艙級別所有之餘，更不設不適用日期，帶家中長老們去遊行散心就啱晒！

以港人「鄉下」日本為例，原價$6,257的單人來回成田機場票價折後只需$4,117、而大阪單人來回則由$5,751大減至$4,091，好抵！其他航點如韓國首爾以及泰國曼谷則分別由$2,435以及$2,288起！值得一提的是，是次優惠適用於所有國泰營運的目的地，如果大家正計劃到外國探親，都用得著！

單人來回成田機場票價折後$4,117起

（國泰航空網站截圖）

**上述參考票價之日期為2023年1月9日至13日，客艙級別為經濟客艙。

國泰航空「長者專享65折機票優惠」

優惠碼： CXSENIOR22

預訂日期：即日至2022年11月25日

出發日期：即日至2023年3月31日

客艙級別：頭等、商務、特選經濟、經濟客艙

目的地：國泰航空營運的目的地

查詢／預訂：國泰航空

同場加映：全球酒店95折

除了買機票有折，各位銀髮族book酒店也有優惠！於2022年11月25日或之前，大家只需憑優惠碼「CX2LSENIOR」於國泰預訂全球酒店，並於2023年3月31日或之前完成住宿，每個交易則可獲95折！

國泰假期「長者酒店訂房95折優惠」

優惠碼：CX2LSENIOR

預訂日期：即日至2022年11月25日

旅遊日期：即日至2023年03月31日







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