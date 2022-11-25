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今天就是一年一度的Black Friday，而下星期一更是Cyber Monday，不少商戶都趁住這個機會進行大減價。今次編輯為大家推介有關電器及手機的Black Friday優惠，當中包括了豐澤、SAMSUNG、友和等，要入手就要快！

Black Friday優惠│1. 豐澤：最抵18折優惠+折上折現金券

豐澤網店即日起至28日推出Black Friday 黑色星期五 3大優惠，包括每日限定快閃產品低至38折、超過350款產品低至18折及折上折現金券，當中有不少品牌例如MICROSOFT 微軟、SAMSUNG、APPLE等，現在就每一樣看看有甚麼超筍可以入手！

(圖片來源:豐澤)

1. 每日限定快閃產品低至38折

11月26至28日的豐澤網店限定快閃產品分別為健康美容、智能家居及電腦資訊。好像Attibe INNOLif 家用(HIFU)高能聚焦超聲波美容機原價$6,988，減價後$3,230，足足平了一半有多；而Colgate 光感白LED藍光美白牙齒套裝(Anson Lo 特别版) 原價$1,189，減價後$599。

Attibe INNOLif 家用(HIFU)高能聚焦超聲波美容機原價$6,988，減價後$3,230(圖片來源: 豐澤網店)



Colgate 光感白LED藍光美白牙齒套裝(Anson Lo 特别版) 原價$1,189，減價後$599(圖片來源: 豐澤網店)

2. 超過350款產品低至18折

產品類型由電腦產品、耳機、遊戲機至母嬰用品都有，當中較為吸引的是Seagate 2.5" One Touch 密碼版 (4TB) 可擕式儲存裝置原價$884，減價後$675。

Seagate 2.5" One Touch 密碼版 (4TB) 可擕式儲存裝置原價$884，減價後$675 (圖片來源: 豐澤網店)

3. 折上折現金券

最後便是折上折現金券，不同方面的產品只要消費指定金額，都可以再使用現金券，好像健康美容買滿$1,000就會減$50。

折上折現金券 (圖片來源: 豐澤網店)



詳情連結：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/blackfriday



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